Дело Гандзюк: прокурор просит для Мангера и Левина по 12 лет тюрьмы

Прокуратора просит приговорить председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего депутата Херсонского облсовета Алексея Левина к 12 годам лишения свободы за убийство активистки Екатерины Гандзюк.

В Киеве состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Гандзюк, прокуратура попросила для Мангера и Левина по 12 лет лишения свободы Фото: Хто замовив Катю Гандзюк? / Facebook

28 августа в Днепровском райсуде Киева состоялось заседание по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Государственный обвинитель Андрей Синюк попросил назначить для фигурантов дела – председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего депутата Херсонского облсовета Алексея Левина – наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает "Рубрика".

"Прошу назначить окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы", – заявил прокурор во время зачитывания обвинительного акта по делу.