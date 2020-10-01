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Убийство Гандзюк. Павловский в суде подтвердил, что заказчиком был Мангер

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер заказал убийство активистки Екатерины Гандзюк, заявил в суде фигурант дела Игорь Павловский. По его словам, он получал угрозы от Мангера, поэтому ранее давал ложные показания.

Павловский дал обличительные показания
Павловский дал обличительные показания
Фото: radiosvoboda.org

Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский 1 октября заявил в судебном заседании, что председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер является заказчиком убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщило в Facebook сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?".

По его словам, в разговорах с ним криминальный авторитет Алексей Левин неоднократно упоминал, что некий Николаевич заказал нападение. В августе 2018 года во время одной из бесед с Левиным Павловскому стало известно, что Николаевич – это и есть Мангер.

Также подсудимый заявил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Мангера, именно поэтому 17 декабря 2019 года он дал суду ложные показания о непричастности Мангера и Левина к убийству Гандзюк.

https://www.facebook.com/gandziukgate/posts/786170815517904

Процесс по делу Павловского проходит в Приморском суде Одессы. Он принимает участие в заседаниях по видеосвязи из СИЗО Киева. Следующее заседание назначено на 16 октября.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на Гандзюк арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают, что житель Херсона с криминальным прошлым Алексей Левин подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой. 16 марта 2020 года его экстрадировали в Украину из Болгарии, где он скрывался, с 17 марта он находится под стражей.

Заказчиком нападения на Гандзюк, по мнению правоохранителей, был Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер арестован до 18 октября.

Обвинение считает, что Павловский знал обо всех деталях преступления, поскольку именно в его доме Левин передавал исполнителям $2 тыс. для того, чтобы те смогли скрыться от розыска. Эпизод в отношении экс-помощника нардепа выделен в отдельное производство. По данным следствия, Павловский скрыл информацию об организации нападения. В июле 2019 года срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому по этому делу, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья. Однако Павловского обвиняют также в создании преступной организации в Херсонской области, которая занималась запугиванием людей, повреждением их имущества, массовыми беспорядками на заказ, по этому делу его задержали в январе 2020 года.

27 апреля СБУ сообщила о завершении досудебного расследования по делу об организации нанесения Гандзюк тяжких телесных повреждений, которые привели к ее смерти. Прокурор Роман Романчук проинформировал, что Павловский согласился дать обличительные показания.

16 сентября подсудимый попросил суд утвердить его заявление о признании вины.

Теги: Одесса, Херсон, нападение, обвинение, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, Алексей Левин, Игорь Павловский (дело Гандзюк)
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