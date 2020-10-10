"Сережа, сколько это будет продолжаться? Николаевич злится". В суде по делу Гандзюк свидетель цитировал разговор Торбина с Левиным

Свидетель обвинения Павел Пилипенко заявил, что незадолго до нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк слышал разговор ветерана АТО Сергея Торбина с криминальным авторитетом Алексеем Левиным, в котором звучало слово "Николаевич". Другой свидетель, Игорь Павловский, утверждает, что речь идет о главе Херсонского облсовета Владиславе Мангере, который был заказчиком покушения.

За три недели до покушения на антикоррупционную активистку, сотрудницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк участник АТО Сергей Торбин и бизнесмен с уголовным прошлым Алексей Левин вели разговор, вероятно, имевший отношение к подготовке преступления. Об этом 9 октября в Днепровском районном суде Киева заявил свидетель обвинения Павел Пилипенко, пишет hromadske.

Пилипенко известен как участник "мусорных люстраций" – нападений на чиновников с обливанием зеленкой и бросанием в мусорные баки, но утверждает, что отошел от этого.

По словам свидетеля, он услышал следующий диалог Левина и Торбина: "Сережа, сколько это еще будет продолжаться? Николаевич злится". – "Все нормально. Ребята работают".

Также Пилипенко вспомнил, как после нападения на Гандзюк общался с Игорем Павловским, бывшим помощником народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Тот якобы клялся детьми и говорил: "Это не я. Это Лысый (прозвище председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. – "ГОРДОН"), Мелкий (прозвище Левина. – "ГОРДОН") приходил и рассказывал. Если это все вылезет, то меня Паламарчук порвет".

Павловский 1 октября заявил, что Мангер является заказчиком убийства активистки Екатерины Гандзюк. По его словам, Левин неоднократно упоминал, что некий Николаевич заказал нападение. В августе 2018 года Павловскому стало известно, что Николаевич – это и есть Мангер. Ложные показания о непричастности Мангера и Левина к убийству Гандзюк Павловский объяснял угрозами в свой адрес.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на Гандзюк арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают, что Левин подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой. 16 марта 2020 года его экстрадировали в Украину из Болгарии, где он скрывался, с 17 марта он находится под стражей.

По данным правоохранителей, Мангер частично оплатил преступление. В тексте подозрения главе облсовета сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер арестован до 18 октября.

Обвинение считает, что Павловский знал обо всех деталях преступления, поскольку именно в его доме Левин передавал исполнителям $2 тыс. для того, чтобы те смогли скрыться от розыска. Эпизод в отношении экс-помощника нардепа выделен в отдельное производство. По данным следствия, Павловский скрыл информацию об организации нападения.