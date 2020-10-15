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Дело Гандзюк. Апелляционный суд отказался менять меру пресечения Мангеру и Левину

Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и его экс-помощника Алексея Левина ходатайствовали о применении более мягкой меры пресечения их подзащитным, но апелляционный суд отказал.

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Срок ареста Левина и Мангера истекает 18 октября
Срок ареста Левина и Мангера истекает 18 октября
Фото: hromadske.ua

Киевский апелляционный суд на заседании 15 октября оставил в силе определение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и его экс-помощнику Алексею Левину, сообщила пресс-служба суда. 

Как проинформировало Общественное, Мангер и Левин принимали участие в заседании по видеосвязи. Адвокаты просили выпустить их из СИЗО под залог, но суд отказал в удовлетворении обоих ходатайств. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что будет обжаловать решение апелляционного суда в Европейском суде по правам человека. 

Срок действия меры пресечения истекает 18 октября. В 15.00 в Днепровском суде Киева началось заседание, на котором рассматривают ходатайство о продлении ареста еще на 60 суток. 

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а его помощника Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали. Левин находится под арестом с марта. В последний раз меру пресечения им продлили до 18 октября.

В конце июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил в судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки

Теги: Украина, СИЗО, апелляция, апелляционный суд, адвокат, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, Алексей Левин, суд, Дмитрий Ильченко
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