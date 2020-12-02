ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Заместителю главы Офиса президента Татарову собираются объявить подозрение – Бутусов

По данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, против замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова показания дал экс-нардеп Максим Микитась, которого подозревают в присвоении средств Нацгвардии.

Татаров курировал дела против активистов Евромайдана
Татаров курировал дела против активистов Евромайдана
Фото:

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило подозрение для заместителя главы Офиса президента (ОП) Олега Татарова. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил 1 декабря в Facebook главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"НАБУ выписало подозрение ближайшему сотруднику Зеленского: застройщик Максим Микитась дал сенсационные показания в НАБУ о том, как замглавы Офиса президента Олег Татаров подкупил эксперта МВД Константина Дубоноса для фальсификации уголовного дела", – написал он.

По данным журналиста, подозрение Татарову "должно быть вручено в ближайшее время".

"28 ноября НАБУ провело обыски в Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины и предъявило подозрение заместителю главы центра Константину Дубоносу. Одновременно должны были вручить подозрение и Олегу Татарову, однако судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак, который, по словам Микитася, получал через Татарова взятки, заблокировал вручение подозрения ближайшему соратнику Зеленского! И самое важное – лично президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак решили поддержать Татарова и не собираются его увольнять, даже несмотря на убийственные аргументы детективов НАБУ", – объяснил Бутусов.

Он утверждает, что Микитась и другие фигуранты дела – оценщицы Елена Солома и Алиса Гринчук – впервые в истории решили пойти на полное сотрудничество со следствием по коррупционному делу" на условиях НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Микитась согласился сдать всех фигурантов, возместить оставшийся ущерб государству в размере 51 млн грн плюс взять обязательства на компенсацию еще 30 млн грн, а также передать государству активы на 750 млн грн в порядке спецконфискации. За это прокуроры будут просить для него более мягкое наказание – но срок все равно получит", – отметил Бутусов.

Микитась якобы утверждает, что "именно Татаров передал взятку замглавы экспертного центра МВД Дубоносу за то, чтобы эксперты определили размер ущерба государству от обмена квартир в мизерные 7 млн грн, в обмен за решение Дубонос получил в собственность объект недвижимости".

"В переписке, которая попала в руки следствия, Татаров поторапливает экспертизу, потому что дело затребовало НАБУ. Свои слова Микитась подтвердил перепиской в телефоне, пересланными ему документами", – написал Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4962481683792088

Уголовное производство, в рамках которого якобы ведется расследование в отношении Татарова, было открыто еще в 2019 году. Главного его фигуранта – бывшего народного депутата и экс-директора компании "Укрбуд" Микитася – подозревают в махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. 

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик Микитася "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Сейчас Микитась находится в СИЗО – 27 ноября этого года срок его содержания продлили до 24 декабря.

В конце ноября Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник незаконно назначен на должность и должен уйти в отставку. По его мнению, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства. В Офисе президента этот комментарий назвали личным мнением.

О том, что Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, стало известно 5 августа. Во времена экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.

Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов "Автомайдана" Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства "Автомайдана".

Теги: Олег Татаров, Юрий Бутусов, расследование, НАБУ, Максим Микитась, подозрение, уголовное производство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я не подведу". Седокова подписала контракт с известной музыкальной компанией
"Я не подведу". Седокова подписала контракт с известной музыкальной компанией
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
Рианна встречается с рэпером Asap Rocky – СМИ
Рианна встречается с рэпером Asap Rocky – СМИ
Каменских стала третьим звездным детективом в шоу "Маска"
Каменских стала третьим звездным детективом в шоу "Маска"
Мадонна показала домашнее видео с участием шестерых детей и молодого бойфренда
Мадонна показала домашнее видео с участием шестерых детей и молодого бойфренда
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
Санина: Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь
Санина: Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь
"Жаркие танцы", "Зажигалочка". Ани Лорак в кожаном наряде показала танцы в гримерке
"Жаркие танцы", "Зажигалочка". Ани Лорак в кожаном наряде показала танцы в гримерке
Димопулос: Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить
Димопулос: Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить
"Твоя спонтанность вдохновляет меня каждый день". Джекман обнародовал совместное фото с женой
"Твоя спонтанность вдохновляет меня каждый день". Джекман обнародовал совместное фото с женой
Угроза нацбезопасности России. Little Big обвинили в распространении порнографии
Угроза нацбезопасности России. Little Big обвинили в распространении порнографии
  Анита Луценко рассказала, почему скрывает личную жизнь
  Анита Луценко рассказала, почему скрывает личную жизнь
"В ожидании нашей девочки". Джиджи Хадид поделилась архивным снимком с отцом своего ребенка
"В ожидании нашей девочки". Джиджи Хадид поделилась архивным снимком с отцом своего ребенка
36-летняя Tayanna рассказала, какой видит себя в 70 лет
36-летняя Tayanna рассказала, какой видит себя в 70 лет
"Мама, мы в Дубае". Вика из "НеАнгелов" устроила фотосессию в бикини на фоне небоскребов
"Мама, мы в Дубае". Вика из "НеАнгелов" устроила фотосессию в бикини на фоне небоскребов
"Сочнее груши!". Астафьева в Доминикане засветила формы в купальнике
"Сочнее груши!". Астафьева в Доминикане засветила формы в купальнике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS