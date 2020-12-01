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НАБУ расследует дело в отношении Татарова, который критиковал Сытника – СМИ

В конце ноября замглавы Офиса президента Олег Татаров заявил, что глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник должен уйти в отставку. 1 декабря "Украинская правда" сообщила, что заявление Татарова связано с тем, что НАБУ ведет в его отношении расследование и прослушивает его, о чем замглавы ОП узнал.

По данным СМИ, Татаров (на фото) узнал о прослушке НАБУ и обратился за помощью к Ермаку, но не получил поддержки
По данным СМИ, Татаров (на фото) узнал о прослушке НАБУ и обратился за помощью к Ермаку, но не получил поддержки
Скриншот: UA:Перший / YouTube

Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах.

Расследование касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и экс-директора компании "Укрбуд" Максима Микитася, которого подозревают в присвоении средств Нацгвардии. 

До назначения в Офис президента Татаров был адвокатом и, в частности, представлял интересы "Укрбуда", а также работал в фирме юристом. По данным издания, антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел. Позже в "Укрбуде" ссылались на эту экспертизу, которая якобы показала отсутствие убытков.

НАБУ получило разрешение суда на проведение негласных следственных действий, то есть прослушивание Татарова, отмечают журналисты.

"Татаров узнал о прослушивании от Службы безопасности Украины и после этого обращался за помощью к руководителю ОП Андрею Ермаку. Не получив поддержки, заместитель Ермака решил дать интервью, в котором сказал, что глава НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти", – отмечает "Украинская правда".

Один из источников издания обращает внимание, что Татаров все еще имеет адвокатский статус, хотя действие его свидетельства приостановлено. Прослушивание адвокатов возможно лишь по согласованию генерального прокурора Ирины Венедиктовой. При этом детективы НАБУ не получали разрешение от нее, а их действия согласовывал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По словам собеседника "Украинской правды", это может поставить под сомнение законность доказательств, собранных в отношении Татарова.

В то же время, по данным УП, позиция НАБУ и САП заключается в том, что неприкосновенность не распространяется на адвокатов, чье свидетельство приостановлено.

Производство, в рамках которого якобы ведется расследование в отношении Татарова, было открыто еще в 2019 году. Главного его фигуранта – Микитася – подозревают в махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. 

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик Микитася "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Сейчас Микитась находится в СИЗО – 27 ноября этого года срок его содержания продлили до 24 декабря.

Теги: Олег Татаров, Артем Сытник, НАБУ, Укрбуд, Офис президента Украины
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