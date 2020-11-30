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Бутусов: Татаров назначен Ермаком в Офис президента, потому что он отображает мнение не Зеленского, а Портнова

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Олег Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник незаконно назначен на должность и должен уйти в отставку. Главный редактор издания "Цензор.НЕТ", журналист Юрий Бутусов считает, что Татаров озвучивает мнение экс-заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова, а не главы государства.

Татаров говорил, что Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства
Татаров говорил, что Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства
Скриншот: 112.ua

Офис президента превратился в клубок личных мнений, который не производит государственную политику, заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook. 

Так журналист прокомментировал заявление Олега Татарова – заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, – который 28 ноября в комментарии изданию "Закон и бизнес" заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник незаконно назначен на должность и должен уйти в отставку. Татаров высказал мнение, что Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства.

Бутусов отметил, что в Офисе президента заявили: слова Татарова о Сытнике не отражают позиции президента Украины Владимира Зеленского.

"Пожалуй, никто не может выставить президента в таком глупом виде как сам Офис президента. Оказывается, сотрудник аппарата президента имеет право проводить свою собственную политику, и имеет право на свое мнение по ключевым государственным вопросам, даже если его мнение идет вразрез с мнением президента! Но это правда, ведь адвокат Татаров назначен Андреем Ермаком в ОП, потому что он отображает мнение не Зеленского, а своего клиента Андрея Портнова – экс-замглавы администрации Януковича", – написал Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4956222551084668

НАБУ было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

О том, что Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, стало известно 5 августа. Во времена экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.

Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов Автомайдана Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства "Автомайдана".

Теги: Олег Татаров, Юрий Бутусов, Владимир Зеленский, Артем Сытник, НАБУ, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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