ГОРДОН
 
 
Евгений Кузьменко
Евгений Кузьменко

Украинский журналист.

 

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Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского – ОП. Слова автора "Слова о полку Игореве" не отражают позиции Игоря – Полк Игоря

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского – ОП.

Слова Давида Арахамии об "интеллектуальном карантине" не отражают позиции интеллекта – Интеллект.

Слова автора "Слова о полку Игореве" – о полку Игоревом – не отражают позиции Игоря – Полк Игоря.

Слова Челюстей о пропавшем без вести курортнике не отражают позиции заведующего пляжем – Кабинет заведующего пляжем.

Остановите меня кто-нибудь!

Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Олег Татаров, Евгений Кузьменко, карантин, Владимир Зеленский, Артем Сытник, Офис президента Украины
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