Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского – ОП. Слова автора "Слова о полку Игореве" не отражают позиции Игоря – Полк Игоря

Украинский журналист.
Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского – ОП.
Слова Давида Арахамии об "интеллектуальном карантине" не отражают позиции интеллекта – Интеллект.
Слова автора "Слова о полку Игореве" – о полку Игоревом – не отражают позиции Игоря – Полк Игоря.
Слова Челюстей о пропавшем без вести курортнике не отражают позиции заведующего пляжем – Кабинет заведующего пляжем.
Остановите меня кто-нибудь!
Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора