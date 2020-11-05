Бывший подчиненный Сытника заявил, что тот "сливал" информацию фигурантам расследований

Глава подразделения детективов НАБУ в 2016–2020 годах Александр Кареев заявил, что предлагал директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытник пройти детектор лжи, но тот не согласился.

Александр Кареев: Он несколько раз тестировал меня на полиграфе, но сам отказался. Он его не пройдет Скриншот: NABU / YouTube

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и другие высшие должностные лица НАБУ передавали фигурантам расследований информацию о будущих следственных действиях и срывали таким образом спецоперации, заявил 4 ноября в эфире телеканала "Наш" глава подразделения детективов НАБУ в 2016–2020 годах Александр Кареев.

"Начиная с 2017 года я стал замечать, что Сытник – нечистоплотный по отношению к занимаемой должности. Это подтвердилось конкретными фактами – "сливом" информации о планируемых обысках, негласных следственных действиях в рамках уголовных производств, подыгрыванием фигурантам уголовных производств, лоббированием их интересов, использованием админресурса и своего кумовского окружения, которое занимало должности как в руководстве НАБУ, так и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, с целью противодействовать следствию", – перечислил бывший руководитель подразделения.

Он напомнил о деле экс-главы Госфискальной службы Романе Насирове, которому детективы НАБУ вручали подозрение в клинике "Феофания" и там же его задерживали.

"В марте 2017 года я пришел в кабинет к Сытнику. Там находился руководитель управления внутреннего контроля. Я сообщил, что у меня есть информация из конфиденциальных источников, что накануне задержания господина Насирова высокое должностное лицо НАБУ "слило" информацию о планируемом дне задержания Насирова. Накануне задержания в ресторанном комплексе "Империя" служебное лицо НАБУ встретилось с бывшим руководителем оперативного управления ГФС и в ходе этой встречи сообщило о готовящейся спецоперации по задержанию Насирова. По этой причине Насирова задерживали не в кабинете, а на больничной койке в "Феофании". Также я сообщил, что, возможно, этому должностному лицу НАБУ ежемесячно передаются $50 тыс. долларов США от сотрудников ГФС для обеспечения "крышевания" и невмешательства НАБУ в коррупционные схемы ГФС. Также я сообщил, что этим должностным лицом НАБУ строится дом в коттеджном комплексе вип-класса Riviera Village. Вместо того, чтобы отреагировать на информацию о коррупции, Сытник все рассказал этому должностному лицу", – утверждает Кареев.

Он убежден, что Сытник участвует в системных коррупционных действиях, в которые также вовлечены должностные лица органов прокуратуры.

"Фигуранты расследования покушения на совершение рейдерского захвата агрохолдинга "Агрейн" обратились к жене Сытника Анне, чтобы Сытник посодействовал остановке следствия. После этого на стороне фигурантов появился адвокат Денис Сидоренко, который вместе с Сытником работал в адвокатском объединении "Юридические гарантии". После этого детектив моего подразделения идет вручать повестку одному из руководителей органов прокуратуры, который тоже фигурировал в расследовании. В прокуратуре детектива восприняли как человека Сытника и в ходе разговора детектив узнал, что Сытник присылал Дениса Сидоренко к этому сотруднику прокуратуры с целью согласовать план противодействия расследованию, потому что должностные лица прокуратуры также были фигурантами уголовного производства", – рассказал бывший сотрудник НАБУ.

Он добавил, что когда письменно доложил обо всех этих фактах, его уволили. И отметил, что предлагал Сытнику пройти детектор лжи.

"Я все это документально отражал и направлял в управление внутреннего контроля и Сытнику. А 4 октября я предложил Сытнику пройти полиграф по "сливу" информации. Сытник не согласился. Он несколько раз тестировал меня на полиграфе, но сам отказался. Он его не пройдет", – считает Кареев.

Кареев выиграл в Окружном административном суде Киева дело, в рамках которого оспаривал свое незаконное увольнение. НАБУ пока не выполнило решение ни в части восстановления Кареева в должности, ни в части увольнении самого Сытника, отмечает агентство УНИАН.