НАБУ обжаловало решение Окружного админсуда Киева об увольнении Сытника

26 октября Окружной админсуд Киева постановил передать полномочия главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника одному из его заместителей, а также изъять из Единого реестра информацию о Сытнике как о главе НАБУ. В бюро это решение обжаловали.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подало в Шестой апелляционный административный суд апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева об изъятии из Единого реестра информации относительно Артема Сытника как о главе НАБУ. Об этом агентству УНН сообщили в пресс-службе НАБУ в ответ на информационный запрос.

"Национальным бюро 27 октября 2020 года обжаловано в Шестом апелляционном административном суде частное определение Окружного административного суда от 26 октября 2020 года по делу №640/11970/20 в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Украины", – говорится в ответе на запрос.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

26 октября ОАСК в рамках рассмотрения иска бывшего главы второго подразделения бюро Александра Кареева к НАБУ о незаконности его увольнения постановил ряд определений, которыми предусмотрел передачу полномочий Сытника одному из его заместителей, и дал ряд указаний Кабмину, Минюсту и Совету национальной безопасности и обороны.