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Журналисты: Сытник играет на стороне Коломойского

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказывает американцам, что подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому по делу "ПраватБанка" мешают объявить различные обстоятельства, но это "чистая ложь", заявил журналист Станислав Речинский. Журналист и политолог Кирилл Сазонов отметил, что Сытник работает в интересах Коломойского по двум направлениям: расправляется с его противниками и помогает в деле "ПриватБанка".

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Речинский утверждает, что работа Сытника (на фото) в интересах Коломойского началась еще в прошлом году
Речинский утверждает, что работа Сытника (на фото) в интересах Коломойского началась еще в прошлом году
Фото: rbc.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник начиная с прошлого года действует в интересах олигарха Игоря Коломойского, об этом свидетельствует ряд процессуальных действий возглавляемого Сытником ведомства, заявил на своей странице в Facebook журналист Станислав Речинский.

"Сытник уже переобулся и играет на стороне Коломойского. Помните, как Сытник еще в марте рассказывал, что НАБУ вот-вот объявит подозрение "олигарху по делу "ПриватБанка" (читать – [Игорю] Коломойскому). И что? Прошло больше полугода, а ничего не сделано. При этом Сытник рассказывает американцам, что ему все мешают. То прокуратура мешает. То экспертизы СБУ не хватает. Хотя здесь – чистая ложь. Статьи уголовного процессуального кодекса предусматривают возможность определения нанесенного ущерба при наличии финансовых документов. Экспертиза здесь не обязательна. А Сытник талдычит американцам об экспертизе", – написал Речинский.

Журналист утверждает, что работа НАБУ в интересах Коломойского началась еще в прошлом году с зачистки неугодных ему сотрудников правоохранительного органа.

"Еще с ноября прошлого года Сытник зачистил в НАБУ все кадры, которые в курсе подробностей дела "ПриватБанка" и схем Коломойского. Все, кто реально мог решиться на вручение подозрения Коломойскому, уволены или отстранены", – отметил автор.

Речинский напомнил, что Коломойский – не единственное приближенное к власти лицо, с которым работал Сытник, и упомянул, как происходила коммуникация между директором НАБУ и народным депутатом VIII созыва Александром Грановским.

"Тот же [пятый президент Петр] Порошенко держит Сытника в узде компроматом. Вспомним дело Свинарчуков (скандал в "Укроборонпроме", где фигурантом является экс-первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь, раньше они носили фамилию Свинарчук. – "ГОРДОН"), где стрелки перевели на каких-то исполнителей, а главные фигуранты вышли сухими из воды. Сытник – чистый конъюнктурщик. Работает в интересах власти и приближенных к власти. Интересно, а американцы знали, что еще до того, как Александр Грановский подался в бега, Сытник запускал его автомобиль на территорию НАБУ и мило беседовал с Грановским во внутреннем дворике?" – написал Речинский.

https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy/posts/10223315745945899

Журналист и политолог Кирилл Сазонов также пишет сегодня в Facebook о сотрудничестве Сытника и Коломойского. Он привел в пример ситуацию с увольнением экс-главы Офиса президента Андрея Богдана и назначением на эту должность Андрея Ермака.

"Насколько фантастической ни казалась бы информация о сотрудничестве Сытника и Коломойского, но это чистая правда. Андрей Богдан был и остается доверенным лицом и адвокатом Коломойского. Коломойский был очень недоволен тем, что Зеленский назначил Ермака вместо Богдана. И, о чудо! Как только Ермак возглавил ОП, по нему сразу же начало работать НАБУ. Вспомним "пленки [нардепа Гео] Лероса". Нужно ли напоминать, что за Гео Леросом стоит Андрей Богдан? Но когда звезда эфиров агент НАБУ Евгений Шевченко обвинил Ермака в срыве операции по вагнеровцам, все стало понятно. Связка Коломойский – Богдан – Сытник уже не кажется такой удивительной. Не исключено, что агент Шевченко вообще говорил прямыми цитатами Коломойского", – написал журналист.

Сазонов считает, что директор НАБУ почти в открытую работает на Коломойского по двум направлениям.

"Сытник почти в открытую работает на Коломойского. Интересные совпадения, не правда ли? Так уж совпало, что Сытник и решает проблемы Коломойского по "ПриватБанку", и расправляется с его оппонентами. Как же повезло Коломойскому с Сытником. Чистое везение и совпадение", – заявил он.

https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/3287552564665479

21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций "ПриватБанка" Министерству финансов Украины и таким образом банк был национализирован.

5 июня 2017 года Центр по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP сообщил, что "ПриватБанк" в течение 2015–2016 годов выдал свыше $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые контролировались лицами, связанными с экс-акционером финучреждения Игорем Коломойским.

В августе Сытник заявил, что "решающая стадия дела в отношении "ПриватБанка" пройдет в сентябре".

Теги: Игорь Коломойский, ПриватБанк, Станислав Речинский, Олег Гладковский, Артем Сытник, Гео Лерос, Александр Грановский, Кирилл Сазонов, Евгений Шевченко, Андрей Богдан
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