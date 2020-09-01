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Сытник: Решение КСУ может привести к коллапсу правоохранительной системы. Это касается глав ГБР, Нацгвардии, пограничной службы

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что решение Конституционного Суда о неконституционности указа о его назначении не должно иметь никаких юридических последствий, иначе это может привести к коллапсу правоохранительной системы. Он отметил, что в Украине есть целый ряд должностей, на которые назначает президент без прописанных на то в Конституции полномочий.

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Сытник: Надо понимать, что эта проблематика касается не только антикоррупционного бюро
Сытник: Надо понимать, что эта проблематика касается не только антикоррупционного бюро
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что решение Конституционного Суда о признании неконституционным указа президента о его назначении руководителем ведомства может привести к коллапсу правоохранительной системы. Такое мнение он высказал в интервью "Радіо Свобода" 31 августа. 

Он настаивает, что с юридической точки зрения это решение КСУ на выполнение им полномочий никак не влияет.

Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в ст. 106 Основного закона четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Сытник отметил, что в Украине есть еще целый ряд должностей, на которые глава государства делает назначения без прописанных на то в Конституции полномочий. 

адо понимать, что эта проблематика касается не только антикоррупционного бюро. Это касается Государственного бюро расследований, где президент назначает председателя, согласно закону, но при этом в Конституции таких полномочий нет. Это касается всех без исключения глав Службы безопасности Украины в областях – [они] также назначаются указом президента, но это право не предусмотрено Конституцией. Таких примеров очень-очень много. Фактически если брать это решение на вооружение и говорить, что оно имеет юридические последствия (хотя оно не имеет юридических последствий), тогда это вообще будет коллапс правоохранительной системы", – сказал Сытник.

Среди других должностных лиц, которых назначает президент без прописанных в Конституции полномочий, директор НАБУ назвал командующего Национальной гвардией и главу Государственной пограничной службы.

"Поэтому нужно исходить из того, что само решение действительно признало неконституционным сам указ, но оно точно не является основанием для прекращения полномочий директора или для увольнения директора [НАБУ]", – отметил Сытник.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в Конституционный Суд поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за рамки своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что, издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия. 

При этом судьи подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

В Офисе президента подчеркнули, что Конституционный Суд дал оценку управленческим решениям относительно кадровых назначений, а не качеству работы НАБУ.

"В связи с возникшей коллизией относительно возможной потери полномочий директором бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя", – заявили на Банковой. 

Бюро назвало решение КСУ очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства и отметило, что Сытник, как и положено по закону, продолжает выполнять свои полномочия в должности директора НАБУ.

Теги: СБУ, Конституция, Конституционный Суд, Госпогранслужба, Национальная гвардия, Артем Сытник, КСУ, НАБУ, ГБР
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