Замглавы Офиса президента заявил, что Сытник не имеет морального права возглавлять НАБУ и должен уйти

Корнем проблем в антикоррупционной политике Украины является именно директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, считает замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров.

Артем Сытник незаконно назначен на должность директора Национального антикоррупционного бюро и должен уйти в отставку, об этом заявил заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в комментарии изданию "Закон и Бизнес".

Он напомнил, что Конституционный Суд решил, что этот чиновник был незаконно назначен на должность и "нравится это кому-то или нет", это решение никто не отменял и оно имеет силу закона, пишут авторы.

По мнению Татарова, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства.

"Этот человек официально признан коррупционером согласно решению суда, вступившему в законную силу. Его внесли в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", – добавил Татаров.

Сейчас, по информации замглавы Офиса президента, Сытник является фигурантом нескольких уголовных производств по недостоверному декларированию и незаконному влиянию на судей.

"По решению суда следователи исследовали электронную корреспонденцию Сытника и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей", – сообщил Татаров.

Замглавы ОП отметил, что Сытник также фактически ввел в заблуждение комиссию, которая проводила отбор на должность директора НАБУ, он не отвечал критериям добропорядочности. По мнению Татарова, Сытник в целом дискредитирует правоохранительную систему.

"По моему личному убеждению, в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора учреждения с учетом исключительно украинских интересов", – подытожил он.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.

Сытник оспорил решение суда первой инстанции в Ровенском апелляционном суде, однако жалоба директора НАБУ была отклонена. После этого Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение. В 2020 году он обжаловал решение украинского суда в Европейском суде по правам человека.

Сытник обвинял в организации этого дела министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По его мнению, это месть за так называемое дело о рюкзаках, в котором фигурировал сын Авакова Александр.

В мае 2020 года в КСУ поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

16 сентября КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ, в частности положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности бюро, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

В НАБУ заявили, что из-за решений КСУ вне закона окажутся аудит и назначение главы бюро.

Президент Владимир Зеленский на онлайн-встрече с послами G7 19 ноября заявлял, что директор НАБУ Сытник останется на должности после 16 декабря, а решение Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда отдельных положений закона о НАБУ пока не создает угроз, которые могут повлиять на легитимность бюро и его главы.

27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4437, предусматривающий внесение изменений в закон о НАБУ, согласно которым парламент сможет увольнять директора Нацбюро при наличии оснований, предусмотренных в законе.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что все парламентские фракции поддерживают принятие законопроекта о процедуре увольнения директора НАБУ.