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ПОЛИТИКА

Журналист: Сытник трудоустроил на оперативную должность в НАБУ кладовщика, который является мужем начальницы отдела кадров

Назначение Михаила Саморая старшим оперативным сотрудником в НАБУ связано с тем, что его жена, начальник отдела кадров НАБУ Елена Саморай, выполняет указания директора Бюро Артема Сытника по связанным с кадровой политикой вопросам, а назначением мужа Сытник с ней "рассчитался", утверждает журналист Станислав Речинский.

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Станислав Речинский: Рано или поздно за все нужно будет ответить. Просто чем позже, тем толще будет дело
Станислав Речинский: Рано или поздно за все нужно будет ответить. Просто чем позже, тем толще будет дело
Фото: Станислав Речинский / Facebook

Конкурс на должность старшего оперативного сотрудника Оперативно-технического управления НАБУ выиграл муж начальника отдела по работе с персоналом НАБУ Михаил Саморай. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Станислав Речинский.

"В октябре НАБУ провело конкурс на должность старшего оперативного сотрудника оперативно-технического управления НАБУ. Выиграл конкурс Михаил Саморай – кладовщик и по совместительству муж начальницы отдела кадров НАБУ Елены Саморай. Еще в прошлом году Михаил Саморай искал работу кладовщика на 12 тыс. гр. А теперь (с зарплатой в минимум 50 тыс.) будет руководить другими оперативниками НАБУ", – написал Речинский.

Как отмечает журналист, назначение Саморая связано с тем, что его супруга выполняет указания директора НАБУ по связанным с кадровой политикой вопросам, а назначение мужа – своего рода расчет.

"Почему выиграл Саморай? Сытник фактически рассчитался с начальницей управления кадров за проведение выгодной директору НАБУ кадровой политики. Именно Саморай как главный кадровик оформляла фейковое увольнение с должности руководителя подразделения детективов Александра Кареева (фейковое – потому что суд уже признал увольнение Кареева незаконным), который вскрыл коррупционные связи Сытника и работу бюро в интересах фигурантов уголовных дел. И именно Саморай сейчас делает все возможное, чтобы протянуть на должность заместителя руководителя главного подразделения детективов – руководителя второго подразделения детективов нужного Сытнику человека", – утверждает Речинский.

Речинский также напомнил, что вместе с Сытником работают два его кума – руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский и начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко.

"Теперь давайте поднимемся над ситуацией. Сытник говорит, что решение суда, которым он признан коррупционером – неправильное. Во-первых, история не знает ни одного украинского чиновника, который бы согласился с решением суда, которым он признан коррупционером. Во-вторых, назначение к себе в структуру кумовьев и целых супружеских пар за "особые заслуги" – это тоже прогрессивная западная практика? Рано или поздно за все нужно будет ответить. Просто чем позже, тем толще будет дело", – пишет журналист.

Кареев выиграл в Окружном административном суде Киева дело, в рамках которого оспаривал свое незаконное увольнение. НАБУ пока не выполнило решение ни в части восстановления Кареева в должности, ни в части увольнении самого Сытника, отмечает агентство УНИАНВ начале ноября Кареев заявил, что Сытник и другие высшие должностные лица НАБУ передавали фигурантам расследований информацию о будущих следственных действиях и срывали таким образом спецоперации.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

7 февраля 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника. Главу НАБУ хотят уволить из-за внесения его фамилии в реестр коррупционеров. 6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал его виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.

Теги: коррупция, Станислав Речинский, антикоррупционное бюро, Артем Сытник, чиновники, НАБУ, назначение
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