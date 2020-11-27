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Виктор Таран
Виктор Таран

Политолог.


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Последний год мы не слышим никаких заявлений от НАБУ ни по хищениям на таможне, ни на "Большом строительстве". Подвешенный Сытник выгоден власти

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Правительство защитило НАБУ? На самом деле нет.

В своем рвении перед МВФ Зеленский и Малюська наступили на очередные грабли. Как по мне, законопроект снова создает правовой хаос.

Для чего-то из законопроекта убрали все упоминания о президенте. Это означает, что у Малюськи создали еще большую проблему легитимности – уже не только директора НАБУ, назначенного президентом неконституционным способом, а всего бюро.

Что за этим последует? Все просто. Сразу после принятия документа депутаты направят очередное представление в Конституционный Суд, который с высокой вероятностью (!) примет решение, что все НАБУ создано неконституционным способом, ведь по новому закону, не будет указана процедура его создания.

Честно, не понимаю: для чего власть запускает "очередной танец с бубнами"? Если это для того, чтобы НАБУ было в вечно подвешенном состоянии, – ну, тогда норм.

Если нужно перезапустить НАБУ, сделав его более действенным, – напишите нормальный законопроект и перезагрузите бюро, переформатировав его руководство.

Потому что лично у меня складывается впечатление, что подвешенный Сытник выгоден власти. Ведь последний год мы не слышим никаких заявлений со стороны НАБУ ни по хищениям на таможне, ни на "Большом строительстве" или других резонансных темах...

Win & Win для Зеленского и Сытника. А для общества?

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Конституционный Суд, Владимир Зеленский, Артем Сытник, НАБУ, Виктор Таран
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