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Высший совет правосудия вмешивался в расследование дела экс-министра Злочевского – НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро заявили о возможном получении неправомерной выгоды членами Высшего совета правосудия, которые могли вмешиваться в расследование дела бывшего министра экологии Украины Николая Злочевского.

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По факту получения взяток членами ВСП ведется отдельное досудебное расследование, отметили в НАБУ
По факту получения взяток членами ВСП ведется отдельное досудебное расследование, отметили в НАБУ
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о возможном получении взятки судьями Высшего совета правосудия (ВСП), который не отреагировал на обращение НАБУ о неправомерном ограничении судом сроков расследования дела бывшего министра экологии и природопользования Украины Николая Злочевского. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба НАБУ.

В августе 2018 года судья Соломенского районного суда Киева приняла решение, которым указала НАБУ на безальтернативность закрытия расследования в уголовном производстве по факту незаконных действий должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов Украины о выдаче разрешений на пользование недрами. Судья установила для НАБУ процессуальный срок в два месяца для проведения следственных действий, сказано в сообщении.

В 2019 году НАБУ обратилось в ВСП с жалобой на действия судьи Соломенского райсуда, поскольку считало ее решение об ограничении сроков следствия немотивированным. Однако ВСП судью к дисциплинарной ответственности не привлекла.

В 2020 году в рамках расследования производства по факту попытки передачи взятки руководству антикоррупционных органов НАБУ получило доступ к переписке, которая может свидетельствовать о сговоре судьи Соломенского райсуда, адвокатов по делу экс-министра и членов ВСП. В результате этого сговора судье удалось избежать привлечения к ответственности. По этим фактам начато отдельное досудебное расследование, подчеркнули в бюро.

"Судья, вероятно, обратилась к адвокатам за помощью в решении ситуации с жалобой НАБУ на ее действия. Судя по материалам переписки, проблему решили путем предоставления определенным лицам в составе ВСП неправомерной выгоды в $50 тыс., из которых $20 тыс. передали адвокаты, $30 тыс. – судья. Из переписки следует, что эта же судья могла получить неправомерную выгоду в размере $150 тыс. за решение об ограничении сроков следствия НАБУ по делу о выдаче разрешений", – сообщили в НАБУ.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

В этом деле, кроме Злочевского, фигурируют еще три человека: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и Андрей Кича, который еще 12 июня значился на сайте фирмы Злочевского Burisma как директор по правовым вопросам. Все трое, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк". Издание выяснило, что посредник – тайный агент НАБУ Евгений Шевченко должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе "за хлопоты".

В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

Трем задержанным – Киче, Ильяшенко и Мазуровой – 14–15 июня сообщили о подозрении. Высший антикоррупционный суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, его суммарный размер превысил 244 млн грн. 15 июня за Кичу внесли залог.

1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов.

Злочевский был министром экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации "Цензор.НЕТ", экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Теги: Украина, антикоррупционное бюро, Николай Злочевский, взятка, детективы, НАБУ, Высший совет правосудия, жалоба, обращение
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