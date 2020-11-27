В Раде зарегистрировали законопроект с предложением разрешить парламенту увольнять директора НАБУ

Законопроект, который зарегистрировали а парламенте 27 ноября, предусматривает внесение изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины, согласно которым парламент сможет увольнять директора НАБУ при наличии оснований, предусмотренных в законе.

В Верховной Раде 27 ноября был зарегистрирован правительственный проект закона №4437 "О внесении изменений в закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Инициатором выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В пояснительной записке указано, что законопроект предусматривает внесение изменений в закон о НАБУ, согласно которым парламент сможет увольнять директора НАБУ при наличии оснований, предусмотренных в законе.

Сейчас, согласно закону о НАБУ, отменить указ о назначении директора бюро можно при определенных обстоятельствах (смерть, увольнение по собственному желанию, назначение на другую должность, достижение 65-летнего возраста, результаты аудита работы НАБУ и другое).

Также проект предусматривает, что действующий директор НАБУ остается на должности до момента избрания нового главы ведомства.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КСУ поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

16 сентября КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ, в частности положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности бюро, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

В НАБУ заявили, что из-за решений КСУ вне закона окажутся аудит и назначение главы бюро.

Президент Владимир Зеленский на онлайн-встрече с послами G7 19 ноября заявлял, что директор НАБУ Сытник останется на должности после 16 декабря, а решение Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда отдельных положений закона о НАБУ пока не создает угроз, которые могут повлиять на легитимность бюро и его главы.