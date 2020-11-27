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ПОЛИТИКА

New Eastern Europe: В Украине из системы уходит все больше опытных кадров. В результате в некоторых судах вообще не осталось судей

В последние годы в Украине на судей постоянно оказывалось давление со стороны политиков, в итоге многие судьи отказались от своих обязанностей и на начало этого года нехватка кадров в судах составляла почти 30 процентов, пишет в статье для New Eastern Europe украинский независимый эксперт-юрист и исследователь права и судебной системы Валентина Корбаченко.

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Ситуация в стране с отношением к судам постоянно ухудшается, пишет автор
Ситуация в стране с отношением к судам постоянно ухудшается, пишет автор
Фото: depositphotos.com

Постоянные скандалы и неудачные реформы в Украине привели к тому, что общество перестало доверять законам и судам, пишет в статье для издания New Eastern Europe украинский независимый эксперт-юрист и исследователь права и судебной системы Валентина Корбаченко.

Она считает, что законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который потенциально может привести к роспуску Конституционного Суда, действительно имеет шансы получить одобрение Верховной Рады.

"Учитывая способность ведущих политиков Украины действовать "выше закона", этот закон имеет хорошие шансы быть принятым парламентом. Эта неоспоримая сила остается одной из главных проблем страны, преграждая путь к устойчивому развитию на протяжении почти трех десятилетий. Почему украинские политики могут так поступать по отношению к судебной системе? В целом, это, похоже, результат многочисленных скандалов и неудачных реформ, которые подорвали доверие граждан к национальному суду и закону. Украинское общество просто не ценит судебную систему и не готово защищать законы страны, поэтому политики активно ее используют", – пишет эксперт.

Она отмечает, что ситуация в стране с отношением к судам постоянно ухудшается. 

"В последние годы на судей страны постоянно оказывалось давление со стороны политиков. Многие впоследствии отказались от своих обязанностей и оставили граждан Украины без возможности защитить свои права. На начало этого года нехватка судей в украинских судах составляла почти 30 процентов. Теперь даже больше. Между тем международная помощь не принесла положительных результатов, а временами даже наносила вред системе. Фактически, западные страны оказали на Украину давление с целью создания параллельных органов правоохранительной и судебной систем, таких как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Высший антикоррупционный суд (ВАКС). И это несмотря на то, что ВАСК является антиконституционным субъектом, поскольку Основной закон страны не допускает существования специальных судов. Назначение директора НАБУ Артема Сытника также недавно было признано неконституционным", – напомнила Корбаченко.

Она считает, что этих институтов недостаточно для решения проблем страны и социологические исследования говорят о недоверии граждан системе правосудия в Украине. 

"Создание "советов по добропорядочности" также оказалось неэффективным. Это связано с тем, что деятельность этих советов не регулировалась полностью законодательно. Критерии приема кандидатов, желающих стать судьями, также не были четко определены. В результате кандидат, пожелавший стать судьей, мог провалить определенные этапы собеседования просто потому, что член совета по честности решил, что ему не нравится отдельный кандидат. Поэтому неудивительно, что во время судебной реформы из системы уходит все больше опытных судей. В результате этого процесса в некоторых судах вообще не осталось судей. Работа этих органов была впоследствии приостановлена, что сделало доступ граждан к системе правосудия еще более трудным или даже невозможным", – подчеркивает автор статьи.

Украине нужна реорганизация судебной системы, но она не должна быть радикальной и тем более противозаконной, пишет Корбаченко.

"Украина долгое время страдала от множества проблем. Однако часть проблем возникли в результате неудачной реформы. Это касается и судебной системы, которая остро нуждается в изменениях. Несмотря на это, в Украине считают, что радикальная и тем более незаконная реорганизация системы не является реальной альтернативой. Стране требуется лучшая серия реформ, проводимых профессионалами. Европа могла бы помочь наладить диалог внутри Украины, который потенциально мог бы привести к такому проекту перемен", – убеждена эксперт. 

Теги: Украина, Конституционный Суд, антикоррупционное бюро, судебная реформа, судьи, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, судья, суд, ВАКС
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