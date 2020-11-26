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Разумков: Рабочая группа согласовала ключевые позиции в вопросе возвращения уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что парламент примет решение о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование "в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенством права".

Разумков: Рада ждет от Кабинета Министров подготовленный проект госбюджета на 2021 год
Разумков: Рада ждет от Кабинета Министров подготовленный проект госбюджета на 2021 год
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию вопроса выхода из конституционного кризиса согласовала ряд ключевых позиций по вопросу возвращения уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков.

"До сих пор нерешенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного Суда. Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, созданная парламентом, провела уже пять заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них – возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации", – сообщил Разумков.

Он выразил надежду, что парламент примет решение "в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенством права".

Спикер парламента добавил, что Рада ждет от Кабинета Министров подготовленный проект госбюджета на 2021 год. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1603179386556712&id=100005939985790

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. 

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.

Теги: Верховная Рада, госбюджет, Конституционный Суд, КСУ, реформа, декларирование, Дмитрий Разумков, Кабмин
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