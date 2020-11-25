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Из-за решения КСУ по декларированию недостоверной информации закрыли дел на 30 млн грн

С мая 2020 года Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции установило недостоверное декларирование в 97 декларациях. Из-за решения Конституционного Суда Украины их невозможно привлечь к ответственности.

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КСУ 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов
КСУ 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов
Фото: depositphotos.com

В результате решения Конституционного Суда Украины об отмене части положений антикоррупционных законов закрыли уголовные производства по материалам Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции на общую суммму более 30 млн грн. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Производства были зарегистрированы по материалам, которые Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в правоохранительные органы в 2020 году после установления признаков недостоверного декларирования (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины) по результатам полной проверки деклараций", –  говорится в сообщении.

В частности, НАПК закрыло производство в отношении: 

  • депутата Киевского областного совета Михаила Сиренко (не задекларировал имущество на сумму 15,9 млн грн); 
  • заместителя генерального директора госпредприятия "Укринмаш" Юрия Шрамко (выявлены недостоверные сведения на сумму 7,5 млн грн); 
  • экс-заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергея Николайчука (не отметил свои доходы и расходы на общую сумму 4,1 млн грн); 
  • первого заместителя председателя Херсонского областного совета Василия Зеленчука (не задекларировал имущество на сумму 711,5 тыс. грн);
  • народного депутата Украины VIII созыва Вадима Нестеренко (не задекларировал корпоративные права на 769,8 тыс. грн).

Госбюро расследований также закрыло уголовное производство в отношении бывшего прокурора Киевской местной прокуратуры №7 Анны Кузьменко (сумма недостоверной информации – 1,1 млн грн). Главное управление Национальной полиции в Волынской области не смогло начать производство в отношении депутата Волынского облсовета Сергея Леонтьева, который не задекларировал активы и расход суммарно на 1,2 млн грн.

По информации НАДС, правоохранители закрыли производство, поскольку решением КСУ статья 366-1 Уголовного Кодекс Украины признана неконституционной. С мая 2020 года НАПК установило недостоверное декларирование в 97 декларациях, говорится в сообщении.

"Материалы направлены в правоохранительные органы. Из-за решения КСУ привлечь к ответственности лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях, сейчас невозможно", – отметили в Нацагентстве.

https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/3565337350192830

КСУ 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что по состоянию на 27 октября в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы расследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. По семи фактам уже сообщили о подозрении, 34 дела направили в суд. В отношении 13 лиц уже есть решение суда. Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты.

Теги: коррупция, доходы, декларация, антикоррупционное бюро, КСУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, уголовное производство, декларирование
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