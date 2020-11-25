Конституционный кризис в Украине. Зеленский в письме главе Венецианской комиссии попросил оценить обоснованность решения КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в письме главе Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Венецианскую комиссию дать заключение "о состоянии антикоррупционного законодательства" после принятия Конституционным Судом решения об отмене части антикоррупционных норм.

Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо главе Венецианской комиссии Джанни Букиккио, в котором попросил оценить "конституционную ситуацию", которая сложилась после решения Конституционного Суда Украины об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение "о состоянии антикоррупционного законодательства" после принятия этого решения, проинформировала пресс-служба главы государства.

"В частности, Владимир Зеленский обращается к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, о соблюдении КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в том числе о его обоснованности и соблюдении рамок конституционного представления", – говорится в релизе.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Зеленский заявил Букиккио, что украинская власть "решительно настроена" на преодоление конституционного кризиса и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией.

"Мы высоко ценим экспертную помощь Венецианской комиссии и рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества", – отметил он в письме.

В ноябре Зеленский дважды говорил с Букиккио по телефону о конституционном кризисе в Украине: он пригласил главу Венецианской комиссии к совместной работе над судебной реформой в Украине и просил экспертной помощи для выхода из конституционного кризиса.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.