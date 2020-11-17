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ВАКС из-за решения КСУ о е-декларировании отменил свой первый приговор

Высший антикоррупционный суд Украины отменил свой первый приговор, которым в октябре 2019 года признал виновной в непредоставлении электронной декларации бывшую судью апелляционного суда Днепропетровской области. Отмена приговора стала возможна после того, как Конституционный Суд Украины признал часть положений антикоррупционных законов неконституционными.

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ВАКС отменил приговор, который был вынесен 30 октября 2019 года
ВАКС отменил приговор, который был вынесен 30 октября 2019 года
Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины 17 ноября отменила первый обвинительный приговор, принятый в октябре прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook.

Этим приговором судья в отставке была признана виновной в непредоставлении декларации, сказано в сообщении.

"Отмена произошла после решения Конституционного Суда Украины, которым признаны неконституционными некоторые положения антикоррупционного законодательства по электронному декларированию. В частности, статья 366-1 Уголовного кодекса Украины, по которой обвинялось указанное лицо", – уточнили в посте.

https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/401038034600168

Высший антикоррупционный суд Украины 30 октября 2019 года вынес первый приговор. Суд признал виновной бывшую судью апелляционного суда Днепропетровской области в декларировании недостоверной информации. Экс-судье назначили штраф в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн).

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко сказал, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в отношении него могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.

Теги: Украина, коррупция, Конституционный Суд, Днепропетровская область, декларация, законодательство, КСУ, декларирование, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС
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