Зеленский пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над судебной реформой в Украине

Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио сосредоточились на кризисе, возникшем в Украине из-за решения Конституционного Суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства, сообщил Офис президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Собеседники сосредоточились на кризисе, возникшем в Украине из-за решения Конституционного Суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства.

Зеленский заявил, что как глава государства не может допустить ситуации, "когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправовые решения, уничтожает систему антикоррупционных органов", включая Национальное антикоррупционное бюро, Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции и Высший антикоррупционный суд.

Букиккио предложил в сложившейся ситуации провести экспертизу Венецианской комиссии. Он отметил, что нельзя ставить под угрозу такие важные вопросы, как существование Высшего антикоррупционного суда, деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц и земельную реформу, заявили в ОПУ.

"Председатель Венецианской комиссии отметил, что общей целью сегодня является восстановление доверия к судебной системе и особенно к Конституционному Суду. Президент Украины пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой судебной реформой", – говорится в сообщении.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

2 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября его поддержал профильный комитет.