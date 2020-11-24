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Суд закрыл производство против судьи КСУ Слиденко по делу о недостоверном декларировании – СМИ

Голосеевский суд Киева в понедельник рассмотрел два админпротокола, составленных на судью Конституционного Суда Украины Игоря Слиденко за несвоевременную подачу е-декларации, после чего закрыл производство "в связи с отменой акта, который устанавливает ответственность", написало агентство "РБК-Украина".

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В НАПК на Слиденко был составлен админпротокол из-за непредставления сообщений об изменениях в имущественном состоянии
В НАПК на Слиденко был составлен админпротокол из-за непредставления сообщений об изменениях в имущественном состоянии
Фото: hromadske.ua

Голосеевский районный суд города Киева закрыл дело против судьи Конституционного Суда Украины Игоря Слиденко, которого Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подозревало в неподаче декларации о доходах. Об этом 23 ноября написало "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Суд в понедельник рассмотрел два админпротокола, составленных на судью за несвоевременную подачу е-декларации, и закрыл производство "в связи с отменой акта, который устанавливает ответственность", сообщил источник агентства.

Дело было закрыто из-за того, что ранее Конституционный Суд признал неконституционной и отменил ответственность за недостоверное декларирование. Судьей-докладчиком в этом деле был именно Слиденко.

27 октября в НАПК сообщили, что решение по делу о недостоверном декларировании принимали судьи, которых самих в этом подозревают. Там отметили, что в отношении Слиденко был составлен админпротокол из-за непредставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Слиденко рассказал, что в августе получил от НАПК письмо о нарушениях, связанных с декларированием, он отметил, что представил свои объяснения в письменном виде. По словам судьи, через 20 часов после отправки письма по электронной почте ему позвонили и сообщили, что его объяснения являются неудовлетворительными.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.

Теги: Конституционный Суд, КСУ, НАПК, декларирование, Игорь Слиденко, суд
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