ВАКС из-за решения КСУ закрыл дело экс-нардепа за недостоверное декларирование

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл уголовное производство в отношении бывшего народного депутата Максима Полякова, это стало возможным после решения Конституционного Суда о признании неконституционной уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

ВАКС продолжает рассмотрение уголовного производства в отношении экс-депутата по статье о злоупотреблении властью Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины 24 ноября закрыла уголовное производство по обвинению народного депутата VIII созыва по делу о декларировании им недостоверной информации. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Защита бывшего нардепа заявила ходатайство о закрытии дела по ст. 366-1 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины в связи с тем, что 27 октября Конституционный Суд Украины признал такую статью неконституционной, сказано в сообщении.

В ВАКС подчеркнули, что продолжают рассмотрение уголовного производства в отношении экс-депутата по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Речь идет об экс-нардепе Максиме Полякове, в ВАКС слушается дело о незаконном получении им компенсации за номер в гостинице "Киев", хотя он использовал другую квартиру. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Telegram.

"К нему присоединили дело о недостоверном декларировании. И вот часть по декларации закрыли. В 2019 году КСУ уже спасал Полякова и других чиновников от потенциальной уголовной ответственности за незаконное обогащение", – подчеркнули в посте.

По информации центра, ВАКС ведет "янтарное дело" с участием Полякова, в котором он вместе с экс-нардепом Бориславом Розенблатом имеют статус обвиняемых.

"Само дело о незаконной компенсации продолжается, поэтому все надежды – на эти два производства", – считают в Центре противодействия коррупции.

Верховный Суд в ноябре 2019 года передал в ВАКС уголовное производство по обвинению бывших народных депутатов Полякова и Розенблата, а также других лиц в так называемом янтарном деле.

КСУ 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что по состоянию на 27 октября в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы расследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. По семи фактам уже сообщили о подозрении, 34 дела направили в суд. В отношении 13 лиц уже есть решение суда. Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты.