ВАКС из-за решения КСУ закрыл еще одно дело по декларированию недостоверной информации

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство относительно декларирования недостоверной информации судьей Высшего административного суда. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба ВАКС.
"24 ноября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению судьи ВАСУ в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного Кодекса Украины", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что уголовные производства закрыты в связи с тем, что 27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко сообщил "Слово и дело", что ВАКС закрыл уголовное производство по обвинению судьи Высшего административного суда Украины Олега Голяшкина.
По данным программы "Наші гроші", Голяшкин в 2015 и 2016 годах не задекларировал две квартиры своей матери Веры Голяшкиной, в которых он проживал.
КСУ 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что по состоянию на 27 октября в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы расследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. По семи фактам уже сообщили о подозрении, 34 дела направили в суд. В отношении 13 лиц уже есть решение суда. Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты.