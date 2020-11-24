ВАКС из-за решения КСУ закрыл еще одно дело по декларированию недостоверной информации

После решения Конституционного Суда Украины о признании неконституционной уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство в отношении судьи Высшего административного суда Украины Олега Голяшкина.

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство относительно декларирования недостоверной информации судьей Высшего административного суда. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба ВАКС.

"24 ноября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению судьи ВАСУ в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного Кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уголовные производства закрыты в связи с тем, что 27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко сообщил "Слово и дело", что ВАКС закрыл уголовное производство по обвинению судьи Высшего административного суда Украины Олега Голяшкина.

По данным программы "Наші гроші", Голяшкин в 2015 и 2016 годах не задекларировал две квартиры своей матери Веры Голяшкиной, в которых он проживал.