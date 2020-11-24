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ВАКС из-за решения КСУ закрыл еще одно дело по декларированию недостоверной информации

После решения Конституционного Суда Украины о признании неконституционной уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство в отношении судьи Высшего административного суда Украины Олега Голяшкина.

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Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов
Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов
Фото: depositphotos.com

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство относительно декларирования недостоверной информации судьей Высшего административного суда. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба ВАКС.

"24 ноября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению судьи ВАСУ в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного Кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уголовные производства закрыты в связи с тем, что 27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко сообщил "Слово и дело", что ВАКС закрыл уголовное производство по обвинению судьи Высшего административного суда Украины Олега Голяшкина.

По данным программы "Наші гроші", Голяшкин в 2015 и 2016 годах не задекларировал две квартиры своей матери Веры Голяшкиной, в которых он проживал.

КСУ 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что по состоянию на 27 октября в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы расследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. По семи фактам уже сообщили о подозрении, 34 дела направили в суд. В отношении 13 лиц уже есть решение суда. Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты.

Теги: ВАСУ, декларация, КСУ, обвинение, уголовное производство, декларирование, суд, ВАКС
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