ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Антикорруционный суд закрыл дело против Труханова о недостоверном декларировании

После решения Конституционного Суда Украины о признании неконституционной уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации Высший антикоррупционный суд снял с мэра Одессы Геннадия Труханова обвинения в сокрытии имущества на сумму более 51 млн грн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Труханову инкриминировали декларирование недостоверной информации, предусмотренное ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины
Труханову инкриминировали декларирование недостоверной информации, предусмотренное ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство в отношении городского головы Одессы Геннадия Труханова, которого подозревали в декларировании недостоверной информации, сообщает Общественное. Такое решение ВАКС принял 5 ноября после решения Конституционного Суда Украины признать неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Таким образом, с Труханова сняли все обвинения.

"Фактически сторона обвинения была вынуждена согласиться с наличием оснований для прекращения производства, учитывая решение Конституционного Суда, который отменил статью о декларировании недостоверной информации", – заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Шкрум.

Адвокат Труханова также просил компенсировать судебные издержки в размере 35 тыс. грн, однако суд это ходатайство отклонил.

По словам прокурора, по закону судебные издержки могут быть возложены на лицо, признанное виновным в совершении преступления, а в этом случае виновность Труханова в совершении преступления не исследовалась судом.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, политик в 2015–2016 годах не задекларировал имущество бывшей жены, с которой вместе проживал, на общую сумму более 51 млн грн. В марте 2019 года мэру Одессы сообщили о подозрении. В июне НАБУ завершило расследование. Специализированная антикоррупционная прокуратура предоставила Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов производства. Суд начал рассматривать дело в июле.

В августе 2020 года дело передали в ВАКС.

Теги: Одесса, Геннадий Труханов, КСУ, обвинение, уголовное производство, декларирование, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки
Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монахиней
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монахиней
Поцелуи и объятия. Невестка Ющенко показала романтические фото с его сыном
Поцелуи и объятия. Невестка Ющенко показала романтические фото с его сыном
"Под копирку созданы". Поклонники Заворотнюк отметили сходство актрисы с ее матерью и дочерью
"Под копирку созданы". Поклонники Заворотнюк отметили сходство актрисы с ее матерью и дочерью
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
Малахова рассказала, что стало причиной развода с бывшим мужем
Малахова рассказала, что стало причиной развода с бывшим мужем
"Ксерокопия Примадонны", "Маленькая кокетка". Пугачева показала семилетнюю дочь
"Ксерокопия Примадонны", "Маленькая кокетка". Пугачева показала семилетнюю дочь
"Каждый сходит с ума по-своему". Вирастюк показал, как выглядит без бороды
"Каждый сходит с ума по-своему". Вирастюк показал, как выглядит без бороды
  "Воссоединение". Киркоров показал встречу с Поляковой в Дубае
  "Воссоединение". Киркоров показал встречу с Поляковой в Дубае
"Гонку на выживание можно считать открытой". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что ждет от участников проекта экспериментов
"Гонку на выживание можно считать открытой". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что ждет от участников проекта экспериментов
"Всем сердцем рвусь к родным". Сумская рассказала, почему не может увидеться с шестимесячным внуком
"Всем сердцем рвусь к родным". Сумская рассказала, почему не может увидеться с шестимесячным внуком
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
Сын Орбакайте Байсаров прокомментировал отношения с отцом
Сын Орбакайте Байсаров прокомментировал отношения с отцом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS