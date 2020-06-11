В деле о недостоверном декларировании Насалик попросил назначить ему государственного адвоката – САП

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отказался от своих адвокатов в деле о внесении в декларацию недостоверной информации, отметили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик попросил государственного адвоката при рассмотрении дела о внесении в декларацию недостоверной информации за 2015–2018 годы.

Об этом 11 июня проинформировала в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Дело Насалика рассматривает Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Адвокаты экс-министра на заседании подали два ходатайства, которые были отклонены судом, – о признании доказательства очевидно недопустимым из-за того, что сделка так и не была заключена; а также о нарушении права на защиту, "мотивируя ее, в частности, неразъяснением сути обвинения".

"После этого обвиняемый заявил собственное ходатайство об отказе от своей защиты и попросил о назначении государственного адвоката. Это ходатайство суд удовлетворил и определил датой следующего заседания 17 июня 2020 года. К этому времени обвиняемому должны назначить нового защитника", – объяснили в САП.

В сентябре 2018 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту декларирования Насаликом недостоверной информации.

Как информировал "Судовий репортер", в июле 2017 года львовский бизнесмен Петр Дыминский подал иск к Насалику. Он требовал взыскать с него $1,88 млн долга и 4,2 млн грн процентов. В Национальном антикоррупционном бюро считали, что Насалик утаил факт получения займа.

Экс-министр утверждал, что Дыминский и его окружение подделали документы о займе. "Беглый олигарх Дыминский мстит мне, потому что когда меня назначили министром, я отказался назначать его людей на должности в системе ТЭК и решать другие "вопросы", – прокомментировал информацию о подозрении Насалик.

Он также отмечал, что решение Нацагентства по предотвращению коррупции по поводу его декларации, на основании которого было начато уголовное производство, было отменено Верховным Судом Украины 10 апреля 2019 года.

Подозрение Насалику по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины было объявлено в июле 2019 года.

Досудебное следствие по делу Насалика было завершено в августе.