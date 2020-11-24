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Насалик потребовал от суда продолжить рассматривать дело о его декларации

Закрытие дела – это нарушение прав на доступ к правосудию и справедливый суд, на компенсацию и восстановление прав, нарушенных действиями следствия, заявил экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Насалик: Я получил статус подозреваемого, а потом еще и обвиняемого в преступлении, которое я не совершал
Насалик: Я получил статус подозреваемого, а потом еще и обвиняемого в преступлении, которое я не совершал
Фото: unn.com.ua

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда Украины заявил, что настаивает на продолжении рассмотрения его дела о якобы недостоверном декларировании по сути, несмотря на отмену Конституционным Судом Украины статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Об этом 24 ноября пишет издание "Главком".

"Я получил статус подозреваемого, а потом еще и обвиняемого в преступлении, которое я не совершал, – сказал он. – Закрытие дела – это нарушение моих прав на доступ к правосудию и справедливый суд, на компенсацию и восстановление моих прав, нарушенных действиями следствия".

Насалик во время заседания отозвал ходатайство о закрытии дела, которое государственный адвокат подал на основании решения Конституционного Суда.

Суд отказал экс-министру в продолжении дела, тот заявил, что будет оспаривать это решение в апелляционной инстанции.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В сентябре 2018 года стало известно, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту декларирования Насаликом недостоверной информации.

Как информировал "Судовий репортер", в июле 2017 года львовский бизнесмен Петр Дыминский подал иск к Насалику. Он требовал взыскать с него $1,88 млн долга и 4,2 млн грн процентов. В Национальном антикоррупционном бюро считали, что Насалик утаил факт получения займа.

Экс-министр утверждал, что Дыминский и его окружение подделали документы о займе. "Беглый олигарх Дыминский мстит мне, потому что когда меня назначили министром, я отказался назначать его людей на должности в системе ТЭК и решать другие "вопросы", – прокомментировал информацию о подозрении Насалик.

Он также отмечал, что решение Нацагентства по предотвращению коррупции по поводу его декларации, на основании которого было начато уголовное производство, было отменено Верховным Судом Украины 10 апреля 2019 года.

Подозрение Насалику по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины было объявлено в июле 2019 года.

Досудебное следствие по делу Насалика было завершено в августе.

Теги: декларация, апелляция, Игорь Насалик, уголовное производство, декларирование, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, ВАКС
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