Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

ВАКС впервые в истории вынес оправдательный приговор

Бывшего судью из Днепропетровской области обвиняли в том, что он не подал электронные декларации о доходах, при этом он отправлял в НАПК сканированные формы деклараций. Высший антикоррупционный суд пришел к выводу, что в действиях судьи не было умысла нарушить закон.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВАКС начал работу 5 сентября 2019 года
ВАКС начал работу 5 сентября 2019 года
Фото: hcac.court.gov.ua

Впервые за время своей работы Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оправдал обвиняемого.

Как сообщается на странице суда в Facebook, бывшего судью Апелляционного суда Днепропетровской области обвиняли в декларировании недостоверной информации; на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции отсутствовали его электронные декларации об имущественном состоянии за 2015–2018 годы.

В суде выяснилось, что экс-судья распечатывал с сайта НАПК соответствующую форму, заполнял ее, сканировал и отправлял на электронный адрес агентства в сроки, установленные законом. Заполнять декларацию в электронном виде обвиняемый не хотел, опасаясь хищения персональных данных граждан. По этой причине он еще в 2013 году отказался от получения электронной цифровой подписи (ЭЦП).

"Подавать декларацию только в электронном виде с обязательным удостоверением ЭЦП – сужение прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. При исследовании доказательств коллегия судей ВАКС установила, что на обвиняемого законом возложена обязанность подать декларацию, но обязанности получать электронную цифровую подпись законодательство не предусматривает", – сказано в сообщении.

Доказательства обвинения не подтверждают прямой умысел обвиняемого избежать подачи деклараций, отметили в антикоррупционном суде. Кроме того, не доказаны мотив и цель противоправного действия. В связи с этим коллегия ВАКС сняла с бывшего судьи все обвинения.

По сведениям LIGA.netоправдан экс-судья Апелляционного суда Днепропетровской области Александр Баранник.

Высший антикоррупционный суд приступил к работе 5 сентября 2019 года.

Теги: доходы, Днепропетровская область, декларация, обвинение, НАПК, декларирование, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Дочь Коломойского родила двойню – Палица
  Дочь Коломойского родила двойню – Палица
"Какое-то хреновое ваше лето". Педан спародировал образ Сердючки
"Какое-то хреновое ваше лето". Педан спародировал образ Сердючки
"Есть на что посмотреть". Козловский обнажился на фото, мечтая о море
"Есть на что посмотреть". Козловский обнажился на фото, мечтая о море
alyona alyona: Пока украинская полиция будет насиловать женщин и убивать детей, мы должны не молчать об этом
alyona alyona: Пока украинская полиция будет насиловать женщин и убивать детей, мы должны не молчать об этом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS