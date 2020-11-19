ВАКС из-за решения КСУ о е-декларировании отменил еще один приговор

Судьи Высшего антикоррупционного суда Украины отменили приговор по делу бывшего директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива, сообщили в Центре противодействия коррупции.

Высший антикоррупционный суд Украины отменил второй приговор по делу о недостоверном декларировании. Об этом 19 ноября сообщил Центр противодействия коррупции. на своей странице в Facebook.

Судьи ВАКС отменили приговор по делу бывшего директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива. Его признали виновным в том, что он не внес в декларацию за 2017 год часть квартиры в Вене (Австрия) стоимостью €381 тыс., которая принадлежит его жене, а также компанию из Белиза (США), говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что в суде Тымкив признал свою вину. Судьи обязали его оплатить 51 тыс. грн штрафа и лишили возможности управлять госпредприятиями сроком на три года.

17 ноября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины отменила первый обвинительный приговор, принятый в октябре прошлого года.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко сказал, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в отношении него могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.