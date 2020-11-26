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Кабмин одобрил законопроект о полномочиях Рады увольнять директора НАБУ

Законопроект с предложением установить полномочия Верховной Рады принимать решения об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины является переходным и направлен на обеспечение стабильности работы НАБУ, сказал министр юстиции Денис Малюська.

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Кабмин принял решение 26 ноября
Кабмин принял решение 26 ноября
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 26 ноября одобрил проект закона с предложением установить полномочия Верховной Рады принимать решения об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Его цель – обеспечить дополнительные процедурные гарантии нормальной работы институции после вступления в силу решения Конституционного Суда Украины по поводу неконституционности отдельных положений закона о НАБУ. Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статус-кво до вступления в силу закона о внесении изменений в Конституцию или другого законодательства, которое внедрит новый порядок назначения директора НАБУ в соответствии с решением КСУ. То есть это переходной законопроект, который направлен на обеспечение стабильности работы НАБУ", – сказал министр юстиции Денис Малюська.

Проект закона предлагает установить полномочия парламента увольнять директора НАБУ, если есть основания, четко определенные законом. Сейчас, согласно закону о НАБУ, отменить указ о назначении директора бюро можно при определенных обстоятельствах (смерть, увольнение по собственному желанию, назначение на другую должность, достижение 65-летнего возраста, результаты аудита работы НАБУ и другое).

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КСУ поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ. 

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

16 сентября КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ, в частности положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности бюро, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

В НАБУ заявили, что из-за решений КСУ вне закона окажутся аудит и назначение главы бюро.

Президент Владимир Зеленский на онлайн-встрече с послами G7 19 ноября заявлял, что директор НАБУ Сытник останется на должности после 16 декабря, а решение Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда отдельных положений закона о НАБУ пока не создает угроз, которые могут повлиять на легитимность бюро и его главы.

Теги: Верховная Рада, Артем Сытник, НАБУ, Денис Малюська, Кабмин
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