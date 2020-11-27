НАБУ передало в суд материалы дела о мошенничестве, в котором фигурирует экс-чиновница Офиса президента

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела о мошенничестве, в котором фигурирует экс-глава департамента доступа к публичной информации Офиса президента Светлана Кондзеля.

Национальное антикоррупционное бюро 25 ноября передало в суд материалы дела, в котором фигурирует экс-глава департамента доступа к публичной информации Офиса президента Светлана Кондзеля, сообщила пресс-служба НАБУ.

Имени бывшей чиновницы не указывают, но судя по обстоятельствам дела, речь идет именно о Кондзеле.

Досудебное расследование завершено. Материалы производства чиновнице и ее адвокатам открыли в июле, но "в связи с промедлением подозреваемых и их защитников" 16 октября суд установил им срок стороне для ознакомления с материалами.

Рассматривать дело буде Печерский районный суд Киева, проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

12 ноября 2019 года тогдашняя директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Кондзеля была задержана при получении $150 тыс. взятки за содействие назначению Андрея Кравченко на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз України".

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что общая сумма взятки за назначение на руководящую должность в "Нафтогаз" составила $300 тыс. Кроме чиновницы ОПУ, задержали бывшего замминистра культуры Викторию Лесничую и их сообщника Николая Пасальского.