Суд оставил в силе решение об отстранении главы департамента Офиса президента Кондзели

Светлану Кондзелю, которую отстранили от должности главы департамента доступа к публичной информации Офиса президента Украины, подозревают в коррупционном преступлении.

11 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины оставила в силе решение отстранить от должности главу департамента доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю. Об этом со ссылкой на информацию ВАКС сообщает УНН.

"По результатам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил в силе решение Высшего антикоррупционного суда об отстранении от должности руководительницы департамента доступа к публичной информации Офиса президента Украины", – отметили в суде.

"Страна" сообщала, что чиновницу отстранили от должности в Офисе президента через два месяца после задержания на взятке.

12 ноября 2019 года Кондзеля была задержана при получении $150 тыс. взятки за содействие назначению Андрея Кравченко на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз України".

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что общая сумма взятки за назначение на руководящую должность в "Нафтогаз" составила $300 тыс. Кроме чиновницы ОПУ, задержали бывшего замминистра культуры Викторию Лесничую и их сообщника Николая Пасальского.

15 ноября Лесничую отправили под арест с альтернативой внесения 576,3 тыс. грн залога. Кондзеле Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В суде она не признала своей вины. Пасальского арестовали с альтернативой внесения залога в размере около 4,9 млн грн.

В январе 2020 года ВАКС изменил меру пресечения Кондзеле на ночной домашний арест.