Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Суд оставил в силе решение об отстранении главы департамента Офиса президента Кондзели

Светлану Кондзелю, которую отстранили от должности главы департамента доступа к публичной информации Офиса президента Украины, подозревают в коррупционном преступлении.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Решение суд принял 11 февраля
Решение суд принял 11 февраля
Фото: nabu.gov.ua

11 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины оставила в силе решение отстранить от должности главу департамента доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю. Об этом со ссылкой на информацию ВАКС сообщает УНН.

"По результатам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил в силе решение Высшего антикоррупционного суда об отстранении от должности руководительницы департамента доступа к публичной информации Офиса президента Украины", – отметили в суде.

"Страна" сообщала, что чиновницу отстранили от должности в Офисе президента через два месяца после задержания на взятке.

12 ноября 2019 года Кондзеля была задержана при получении $150 тыс. взятки за содействие назначению Андрея Кравченко на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз України".

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что общая сумма взятки за назначение на руководящую должность в "Нафтогаз" составила $300 тыс. Кроме чиновницы ОПУ, задержали бывшего замминистра культуры Викторию Лесничую и их сообщника Николая Пасальского.

15 ноября Лесничую отправили под арест с альтернативой внесения 576,3 тыс. грн залога. Кондзеле Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего арестаВ суде она не признала своей вины. Пасальского арестовали с альтернативой внесения залога в размере около 4,9 млн грн.

В январе 2020 года ВАКС изменил меру пресечения Кондзеле на ночной домашний арест.

Теги: коррупция, взятка, чиновники, апелляция, домашний арест, суд, Светлана Кондзеля, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Актер из кинофильма "Моя ужасная няня" Рафаэль Коулмэн умер во время пробежки
Актер из кинофильма "Моя ужасная няня" Рафаэль Коулмэн умер во время пробежки
Яма сбрил бороду,но оставил усы
Яма сбрил бороду,но оставил усы
У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок
У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок
В сериале НВО по фильму "Паразиты" сыграет Руффало
В сериале НВО по фильму "Паразиты" сыграет Руффало
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS