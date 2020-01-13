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Суд изменил меру пресечения главе департамента Офиса президента Кондзеле

Главу департамента Офиса президента Украины Светлану Кондзелю подозревают в коррупционном преступлении. Высший антикоррупционный суд Украины сменил ей меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест.

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Кондзелю задержали в ноябре 2019 года
Кондзелю задержали в ноябре 2019 года
Фото: 5.ua

Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения главе департамента Офиса президента Украины Светлане Кондзеле, сообщила 13 января "Українським новинами" спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

По ее словам, меру пресечения изменили с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест.

"Частично удовлетворили ходатайство прокурора и продлили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", – сказала она.

Суд также продлил ранее возложенные на Кондзелю обязательства, в том числе запрет на выезд за границу.

12 ноября 2019 года директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Кондзеля была задержана при получении $150 тыс. взятки за содействие назначению Андрея Кравченко на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз України".

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что общая сумма взятки за назначение на руководящую должность в "Нафтогаз" составила $300 тыс. Кроме чиновницы ОПУ, задержали бывшего замминистра культуры Викторию Лесничую и их сообщника Николая Пасальского.

15 ноября Лесничую отправили под арест с альтернативой внесения 576,3 тыс. грн залога. Кондзеле Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего арестаВ суде он не признала своей вины. Пасальского арестовали с альтернативой внесения залога в размере около 4,9 млн грн.

Теги: Украина, коррупция, прокуратура, НАК Нафтогаз, САП, Высший антикоррупционный суд Украины, Офис президента Украины, Виктория Лесничая, Николай Пасальский
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