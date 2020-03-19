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Госагентством по управлению зоной отчуждения руководит фигурантка расследования о продаже должностей – СМИ

В ноябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро открыло производство о подкупе работника Офиса президента для содействия назначению на должность председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, временно назначенная главой ведомства Екатерина Павлова фигурирует в производстве как заинтересованное в назначении лицо, утверждает "Главком".

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Павлова в течение последних двух лет руководила отделом международного сотрудничества и пиара Госагентства
Павлова в течение последних двух лет руководила отделом международного сотрудничества и пиара Госагентства
Фото: glavcom.ua

Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения временно назначили руководить 35-летнюю Екатерину Павлову, которая является фигуранткой расследования Национального антикоррупционного бюро о продаже должностей, пишет "Главком" в статье "Берегиня Чернобыля". Кто на самом деле теперь руководит зоной отчуждения".

По данным издания, Павлова в течение последних двух лет руководила отделом международного сотрудничества и пиара Госагентства, в 2019 году дважды участвовала в конкурсе на должность председателя ведомства.

В ноябре прошлого года НАБУ открыло производство о подкупе сотрудника Офиса президента для содействия в назначении на должность председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. По данным "Главкома", Павлова фигурирует в этом деле как заинтересованное в назначении лицо.

"А две ее влиятельные подруги – директор департамента доступа к публичной информации Офиса президента Светлана Кондзеля и бывшая заместитель министра культуры Виктория Лесничая – как заинтересованные в получении неправомерной выгоды в размере $200 тыс. за содействие в таком назначении", – пишет автор статьи. 

И Кондзелю, и Лесничую задерживало НАБУ по делу о назначении в "Нафтогазі". "Главком" опубликовал письмо бюро, из которого следует, что они пытались влиять и на кадровые решения в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

"В целом "кейс" Павловой еще раз подтвердил, что конкурсные отборы, которые считались панацеей, себя дискредитировали. Их можно останавливать и отменять, объявлять по-новому, пока выбор не будет сделан в пользу нужных персон. Или назначать вне конкурса неопытных и.о., которые в своем подвешенном статусе будут выполнять прихоти "старших товарищей", – сказано в материале.

Новое правительство может назначить нового исполняющего обязанности главы ведомства, так как у Павловой истекает ее временный срок, пишет "Главком".

Теги: антикоррупционное бюро, Чернобыль, НАБУ, назначение, Светлана Кондзеля, Виктория Лесничая
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