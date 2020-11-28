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Все фракции поддерживают законопроект о процедуре увольнения директора НАБУ – Арахамия

27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон о НАБУ, согласно которым парламент сможет увольнять директора бюро. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что этот законопроект обсудили на совещании с лидерами других парламентских фракций.

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С момента основания НАБУ возглавляет юрист Артем Сытник
С момента основания НАБУ возглавляет юрист Артем Сытник
Фото: НАБУ / Facebook

Все парламентские фракции поддерживают принятие законопроекта о процедуре увольнения директора Национального антикоррупционного бюро, заявил 28 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "РБК-Украина".

"По НАБУ мы поговорили, есть полное согласие, то есть все фракции выразили поддержку этому законопроекту", – сказал он после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КСУ поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

16 сентября КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ, в частности положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности бюро, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

В НАБУ заявили, что из-за решений КСУ вне закона окажутся аудит и назначение главы бюро.

Президент Владимир Зеленский на онлайн-встрече с послами G7 19 ноября заявлял, что директор НАБУ Сытник останется на должности после 16 декабря, а решение Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда отдельных положений закона о НАБУ пока не создает угроз, которые могут повлиять на легитимность бюро и его главы.

27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4437предусматривающий внесение изменений в закон о НАБУ, согласно которым парламент сможет увольнять директора Нацбюро при наличии оснований, предусмотренных в законе.

Теги: Верховная Рада, законопроект, НАБУ, увольнение, Слуга народа, Давид Арахамия
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