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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Как бы ОП ни пытался оправдать заявление Татарова, очевидно, что власть хочет защититься от новых коррупционных расследований

Заявление Олега Татарова против НАБУ – это удар на упреждение со стороны Офиса президента.

Как бы сейчас эти заявления ОП ни пытался оправдать, подоплека очевидна – власть хочет защититься заранее от новых коррупционных расследований, которые, судя по всему, задевают ближайших сотрудников президента Зеленского.

Скорее всего, Татаров как замглавы ОП по вопросам правоохранительных органов, получил по своим каналам информацию об операциях НАБУ, которая ему сильно не понравилась. И заявление Татарова прямо противоречит его служебным обязанностям – он обязан координировать работу правоохранителей, а не выступать против одной из структур. Конфликт интересов налицо. Ну скажем доступнее, это как если во время концерта Зеленского адвокат "Квартала" выскочил бы на сцену со своим личным мнением. Но президент Зеленский почему-то не спешит этот конфликт решать.

Владимир Зеленский во всех острых политических столкновениях выжидает ситуацию, пока не видит, в какую сторону качнется общественное мнение и какой расклад сил в его окружении.

Вывод очевиден: Татаров решил заранее упредить некий негатив и занести президенту информацию, которая дискредитирует НАБУ и оправдывает тем самым самого Татарова и тех, кто за ним стоит.

То, что Татарова после дерзкой выходки не уволили, означает, что в конфликте Татарова и НАБУ глава ОП Андрей Ермак решил поддержать Татарова.

В том случае, если дело НАБУ касается лично Олега Татарова, то следует учесть, что он адвокат, то есть спецсубъект. И санкцию на действия против него должен подписывать специальный антикоррупционный прокурор. А поскольку глава САП сейчас не назначен, то подписывать санкции по спецсубъектам должна генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Татаров выполняет планы главы Офиса президента Андрея Ермака, и они проводят кампанию по увольнению директора НАБУ, а также по увольнению генерального прокурора. И именно Офис президента добился увольнения из Госбюро расследований близкого к Венедиктовой замглавы ГБР Александра Бабикова и отстранили от исполнения обязанностей главы ГБР другого назначенца генпрокурора, Александра Соколова.

А это значит, что в борьбе с Офисом президента генпрокурор может нанести ответный удар, если поддержит действия НАБУ.

Посмотрим на развитие ситуации. Судя по всем признакам, надвигается новый скандал.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Олег Татаров, Юрий Бутусов, Владимир Зеленский, Артем Сытник, НАБУ, САП, Ирина Венедиктова, Андрей Ермак, ГБР
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