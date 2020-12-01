НАБУ сообщило о новом подозрении Микитасю

По данным Национального антикоррупционного бюро, бывший народный депутат Максим Микитась дал взятку заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра в обмен на получение недостоверной экспертизы. О подозрении сообщили и экс-нардепу, и эксперту.

Национальное антикоррупционное бюро 1 декабря сообщило бывшему народному депутату Максиму Микитасю о подозрении во взяточничестве, информирует пресс-служба НАБУ.

В релизе не указывали имени экс-нардепа, но уточнили, что речь идет о бывшем конечном владельце "Укрбуду", фигурирующем в деле о хищении 81 млн грн Нацгвардии. О том, что это Микитась, пишет в Telegram и Центр противодействия коррупции.

НАБУ подозревает Микитася в даче взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта, говорится в сообщении бюро.

"Бывший народный депутат, действуя в сговоре с экс-чиновником государственной компании "Укрбуд", договорился с заместителем директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины о внесении недостоверных данных к экспертизе таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между жилкомплексом на Печерске и на окраине Киева была минимальной – 7 млн грн вместо 81 млн грн. В обмен на это чиновник ГНИЭКЦ получил неправомерную выгоду в виде паркоместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн", – сказано в релизе.

Действия экс-нардепа и эксперта квалифицировали по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Эксперту сообщили о подозрении накануне.

2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части в Киеве. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине города. Следствие считает, что сумма ущерба, нанесенного государству в результате этого, составляет 81,6 млн грн.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

В октябре 2019 года Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Микитася с правом внесения залога в размере 80 млн грн. Родные бизнесмена внесли залог, он вышел из СИЗО, на него надели электронный браслет.

В январе 2020 года пограничники сняли Микитася с рейса при попытке покинуть Украину.