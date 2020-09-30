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Экс-нардепу Микитасю объявили новое подозрение

Экс-нардепа Максима Микитася подозревают в даче взятки чиновнику "Энергоатома".

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Следствие подозревает, что Микитась в виде взятки подарил чиновнику "Энергоатома" три квартиры в Киеве
Следствие подозревает, что Микитась в виде взятки подарил чиновнику "Энергоатома" три квартиры в Киеве
Фото: Максим Микитась / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило народному депутату Украины VIII созыва и заместителю генерального директора обособленного подразделения "Энергоатома" о подозрении во взяточничестве. Об этом говорится на сайте НАБУ.

Следствие установило, что чиновник обособленного подразделения "Энергоатома" в 2017 году заключил с компанией, подконтрольной экс-нардепу, договор на 929 млн грн. Согласно ему эта компания должна была построить централизованное хранилище отработанного ядерного топлива. Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн, однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

С тех пор в течение 2017–2019 годов чиновник "Энергоатома" безвозмездно получил от другой компании, также подконтрольной экс-депутату, три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью почти 4,42 млн грн, что, по версии следствия, является взяткой.

Действия бывшего народного депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), должностного лица "Энергоатома" – по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения и получение должностным лицом неправомерной выгоды).

Имена фигурантов производства не называются, однако "Слово і діло" пишет, что речь идет о директоре по вопросам новых ядерных установок обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом" Игоре Орлове и бывшем нардепе и экс-главе "Укрбуда" Максиме Микитасе. Это же подтверждают и источники УНН.

Это уже второе производство НАБУ, открытое против Микитася. 2 октября 2019 года ему объявили о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По версии следствия, "Укрбуд" и Нацгвардия заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость квартир на окраине оказалась на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Сейчас экс-нардеп находится под стражей, его арест продлится до 3 октября.

Теги: Энергоатом, взятка, НАБУ, Максим Микитась
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