ЦПК и Общественное сообщили о расследовании возможной причастности Татарова к делу Микитася

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров фигурирует в деле экс-нардепа Максима Микитася о завладении средствами Нацгвардии, сообщило Общественное. Центр противодействия коррупции уточнил, что, по данным прокуратуры, Татаров мог договариваться о передаче взятки государственному эксперту.

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможную причастность заместителя главы Офиса президента Олега Татарова к делу экс-нардепа Максима Микитася, сообщили Общественному источники в правоохранительных органах.

"Татаров является фигурантом этого дела. Если подтвердится, что он совершал противозаконные действия, ему будет объявлено о подозрении", – рассказал собеседник журналистов.

Сегодня на заседании Высшего антикоррупционного суда избрали меру пресечения для заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Украины Константина Дубоноса, тоже фигурирующего в деле Микитася. Следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн сделал для экс-нардепа недостоверную экспертизу.

Как написал в Telegram Центр противодействия коррупции, во время сегодняшнего слушания прокурор сказал, что между должностным лицом компании "Укрбуд" и Татаровым происходила переписка, в которой нынешний замглавы ОПУ отправлял скан-копию паспорта лица, на которого нужно было зарегистрировать паркоместо со 100-процентной скидкой.

По сообщению ЦПК, Микитась подтвердил факт передачи взятки.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ", журналист Юрий Бутусов писал, что Микитась дал показания против Татарова. По его данным, экс-нардеп сказал, что "именно Татаров передал взятку Дубоносу за то, чтобы эксперты определили размер ущерба государству от обмена квартир в мизерные 7 млн грн, в обмен за решение Дубонос получил в собственность объект недвижимости".

Бутусов заявлял, что Татарову "в ближайшее время" вручат подозрение.

Уголовное производство, в рамках которого якобы ведется расследование в отношении Татарова, было открыто еще в 2019 году. Главного его фигуранта – бывшего народного депутата и экс-директора компании "Укрбуд" Микитася – подозревают в махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик Микитася "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

Сейчас экс-нардеп находится в СИЗО – 27 ноября этого года срок его содержания продлили до 24 декабря.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, стало известно 5 августа. Во времена экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.