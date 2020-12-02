Жесткий карантин в Украине введут 2 января

Власти еще не пришли к решению, останавливать ли работу общественного транспорта во время локдауна, заявил источник издания "ГОРДОН".

Жесткий карантин в Украине будет введен после Нового года – со 2-го по 15 января. Об этом изданию "ГОРДОН" заявил информированный источник.

Собеседник добавил, что двухнедельный карантин представляется украинским властям "самым рациональным решением" в нынешней ситуации.

Вопрос о работе общественного транспорта во время локдауна еще обсуждается.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай COVID-19 в Украине был подтвержден 3 марта; с 12 марта в стране действовал жесткий карантин: была остановлена работа многих предприятий, учреждений питания и торговли, гражданам рекомендовали не покидать дома без крайней необходимости. С 11 мая ограничительные меры начали постепенно ослаблять.

В сентябре во всем мире, в том числе и в Украине, начала резко расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, ко 2 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 758 264 человек (максимальный суточный прирост в ноябре превысил 16 тыс.), скончалось 12 717 пациентов, выздоровело 369 054 человека.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня" (2 декабря Кабмин решил его не продлевать).

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.