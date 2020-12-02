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Кабмин не будет продлевать "карантин выходного дня", вся Украина остается в "оранжевой" зоне

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "карантин выходного дня" в стране дал "позитивный эффект".

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Шмыгаль: За предыдущую неделю мы получили на 6 тыс. случаев заболевания меньше, чем было прогнозировано
Шмыгаль: За предыдущую неделю мы получили на 6 тыс. случаев заболевания меньше, чем было прогнозировано
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины не будет продлевать "карантин выходного дня". Об этом на заседании правительства 2 декабря сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Шмыгаль поблагодарил всех, кто ответственно отнесся к "карантину выходного дня".

"Можно констатировать, что мы получили позитивный эффект. На конец "карантина выходного дня", 30 ноября, за предыдущую неделю мы получили на 6 тыс. случаев заболевания меньше, чем было прогнозировано. Усиленные меры в выходные немного стабилизировали ситуацию и в больницах – наблюдается выравнивание ситуации с занятостью коек, которая уже месяц держится на постоянном уровне 27–28 тыс. Это позволяет нам снять эти ограничения. И в выходные, и в будние дни будут действовать ограничения "оранжевой зоны" на территории всей страны", – сказал глава правительства.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин и до 30 ноября ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. В Украине запретили:

  • перевозку в пассажирском транспорте больше людей, чем сидячих мест;
  • работу заведений питания в ночное время (с 22.00 до 7.00);
  • работу хостелов (отели могут работать);
  • работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;
  • работу спортивных залов (если более одного человека на 20 м² площади);
  • работу кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в зале;
  • проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек (исключение – некоторые спортивные мероприятия).

11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что "карантин выходного дня" не дал желаемого эффекта и Минздрав не будет рекомендовать его продлевать.

В Госпродпотребслужбе Украины заявили, что в Киеве "карантин выходного дня" не показал эффективности.

По состоянию на 2 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 758 264 человек, скончалось 12 717 пациентов, выздоровело 369 054 человека.

Теги: карантин, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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