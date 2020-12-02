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Рада усилила защиту сотрудников и работодателей на время карантина

Принятый Верховной Радой законопроект позволяет главам семейных фермерских хозяйств платить единый социальный взнос за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

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Законопроект поддержали 287 нардепов
Законопроект поддержали 287 нардепов
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №3486, который предусматривает усиление социальной защиты граждан во время карантина, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержали 287 нардепов, шесть воздержались, 45 не голосовали.

Документом предлагается оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, независимо от замкнутости цикла производства на предприятии и этапов технологического процесса.

Также, согласно закону, работодатели должны сообщать центру занятости о запланированном массовом увольнении работников – не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие. Также конкретизируются основания для получения предприятиями помощи по частичной безработице из-за остановки производства.

Помимо этого, проект закона регулирует вопрос о предоставлении ваучеров лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности.

Законопроект также позволяет главам семейных фермерских хозяйств платить единый социальный взнос за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

Кроме того, законопроект позволяет Фонду соцзащиты инвалидов использовать средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты санкций и пени, для предоставления работодателям компенсаций.

По состоянию на 12 октября в Украине было официально зарегистрировано 427 тыс. безработных, всего за семь месяцев с начала карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, – 525 тыс. (по данным Госцентра занятости, этот показатель на 53% выше, чем показатель за аналогичный период 2019 года).

Сейчас в стране действуют ограничения "оранжевой" зоны карантина, а в субботу и воскресенье до конца ноября – "карантин выходного дня" (его вводили на три недели).

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого карантина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал 1 декабря, что локдаун введут в любом случае, неизвестна только дата.

Теги: Верховная Рада, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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