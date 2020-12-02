Введение локдауна на новогодние праздники поддерживают 58% украинцев – опрос

40% украинцев не поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Введение локдауна на новогодние праздники поддерживают 58% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 2 декабря.

40% опрошенных не поддерживают такую инициативу, 2% затруднились с ответом.

Инфографика: ratinggroup.ua

В целом введение жесткого карантина в Украине поддерживают 42% опрошенных, 55% не поддерживают. Эффективным введение локдауна считают 58% опрошенных, 39% уверены, что это неэффективно.

Опрос проводился 28–30 ноября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,0%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 758 264 человек, скончалось 12 717 пациентов, выздоровело 369 054 человека.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

По информации источника "Интерфакс-Украина", в Кабинете Министров Украины рассматриваются четыре варианта введения жесткого карантина. Одним из возможных вариантов называется введение локдауна с 24 декабря по 15 января. Источник отметил, что вопрос работы транспорта во время локдауна также обсуждается, в том числе с местными властями.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, во время консультаций по введению жесткого карантина вопрос остановки транспорта не поднимали. Позже он заявлял, что возможны ограничения в работе транспорта, в частности – относительно количества мест в салоне. Министр здравоохранения Максим Степанов также заявлял, что транспорт в случае введения локдауна останавливать не будут.

Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, "добьет малый и средний бизнес".

Степанов заявлял, что на заседании правительства 2 декабря введение локдауна обсуждать не будут.