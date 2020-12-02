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Поддержка введения локдауна в Украине выросла – опрос

Введение локдауна в Украине поддерживают 42% опрошеных, 55% не поддерживают, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Эффективным введение локдауна считают 58% опрошенных
Эффективным введение локдауна считают 58% опрошенных
Фото: EPA

В Украине возросло число людей, которые поддерживают введение жесткого карантина в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 2 декабря.

Введение локдауна поддерживают 42% опрошенных, 55% не поддерживают. Во время предыдущего опроса, который проводился 15–17 ноября, введение жесткого карантина поддерживало 36% респондентов, 61% не поддерживали.

Эффективным введение локдауна считают 58% опрошенных, 39% считают его неэффективным. Во время опроса 15–17 ноября эти показатели составляли 55% и 42% соответственно. 

Опрос проводился 28–30 ноября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,0%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 декабря в Украине заболело 745 123 человека, выздоровело – 355 172, умерло – 12 548.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

По информации источника "Интерфакс-Украина", в Кабинете Министров Украины рассматриваются четыре варианта введения жесткого карантина. Одним из возможных вариантов называется введение локдауна с 24 декабря по 15 января. Источник отметил, что вопрос работы транспорта во время локдауна также обсуждается, в том числе с местными властями.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, во время консультаций по введению жесткого карантина вопрос остановки транспорта не поднимали. Позже он заявлял, что возможны ограничения в работе транспорта, в частности – относительно количества мест в салоне. Министр здравоохранения Максим Степанов также заявлял, что транспорт в случае введения локдауна останавливать не будут.

Власти некоторых городов Украины уже выступили против локдауна. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что жесткие ограничения, введенные из-за коронавируса, могут сильно ударить по экономике города. Такое же мнение высказал и глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Локдаун, по его словам, "добьет малый и средний бизнес".

Степанов заявлял, что на заседании правительства 2 декабря введение локдауна обсуждать не будут.

Теги: Украина, соцопрос, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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