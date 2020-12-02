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"Карантин выходного дня" не показал эффективности в Киеве – Госпродпотребслужба

С эпидемиологической точки зрения "карантин выходного дня" не снизил уровень заболеваемости, сказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

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"Карантин выходного дня" в Украине действовал до 30 ноября
"Карантин выходного дня" в Украине действовал до 30 ноября
Фото: EPA

В Киеве "карантин выходного дня" не показал эффективных результатов в борьбе с эпидемией COVID-19. Об этом в комментарии "РБК-Украина" 2 декабря заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

"Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинным мерам нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, какие-то другие", – сказал он.

Рубан отметил, что такие ограничения могли бы быть эффективными, если нет резкого роста заболеваемости.

"Сегодня мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости в целом по Украине, по региону. Поэтому он неэффективно влияет. И нет показателей, подтверждающих его эффективность", – заявил он.

11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.

В Украине в последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день: на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая, за 26 ноября – 16 218. В стране ежесуточно делали от 67 до 72 тыс. тестов на коронавирус. 29 ноября, когда сделали 49 тыс. тестов, в стране зафиксировали снижение количества заболевших до 12 978 новых случаев за сутки. После выходных подтвердили 9946 случаев

Общее число заболевших в Украине превысило 732 тыс., умерло 12,3 тыс. пациентов, выздоровело более 345 тыс.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности "карантина выходного дня".

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что "карантин выходного дня" не дал желаемого эфекта.

Теги: карантин, Олег Рубан, Госпродпотребслужба, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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