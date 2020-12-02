Нардеп рассказал, когда Рада рассмотрит пакет законопроектов о поддержке бизнеса в Украине

Пакет законопроектов о поддержке бизнеса в условиях карантина, которые инициировал президент Украины Владимир Зеленский, будет рассмотрен 4 декабря. Об этом 2 декабря сообщил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
По словам нардепа, в частности, рассмотрят законопроекты №4429, №4430 и №4431.
Скорее всего, законопроекты будут рассмотрены по процедуре ad hoc и приняты сразу и за основу, и в целом, сообщил Железняк.
Законопроект №4429 предлагает одноразовую материальную выплату застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.
В документе №4430 предусмотрены изменения в Налоговый кодекс Украины.
Проект закона №4431 включает изменения в госбюджет Украины на 2020 год, а именно выделение средств на единовременное пособие бизнеса.
6 апреля президент Украины Владимир Зеленский на совещании с представителями правительства и банковского сектора страны инициировал создание программ поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса.
Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятия, закрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта.
С 11 мая в Украине началось смягчение карантина, а 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин.
22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. В Украине запретили:
Также 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.
2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.