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ПОЛИТИКА

Нардеп рассказал, когда Рада рассмотрит пакет законопроектов о поддержке бизнеса в Украине

Верховная Рада Украины рассмотрит пакет законопроектов, которые инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

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Железняк рассказал, какие законопроекты рассмотрят 4 декабря в Раде
Железняк рассказал, какие законопроекты рассмотрят 4 декабря в Раде
Фото: Железный нардеп / Telegram

Пакет законопроектов о поддержке бизнеса в условиях карантина, которые инициировал президент Украины Владимир Зеленский, будет рассмотрен 4 декабря. Об этом 2 декабря сообщил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, в частности, рассмотрят законопроекты №4429, №4430 и №4431.

Скорее всего, законопроекты будут рассмотрены по процедуре ad hoc и приняты сразу и за основу, и в целом, сообщил Железняк.

Законопроект №4429 предлагает одноразовую материальную выплату застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

В документе №4430 предусмотрены изменения в Налоговый кодекс Украины.

Проект закона №4431 включает изменения в госбюджет Украины на 2020 год, а именно выделение средств на единовременное пособие бизнеса.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский на совещании с представителями правительства и банковского сектора страны инициировал создание программ поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятиязакрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина, а 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

11 ноября Кабмин ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. В Украине запретили:

  • перевозку в пассажирском транспорте больше людей, чем сидячих мест;
  • работу заведений питания в ночное время (с 22.00 до 7.00);
  • работу хостелов (отели могут работать);
  • работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;
  • работу спортивных залов (если более одного человека на 20 м² площади);
  • работу кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в зале;
  • проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек (исключение – некоторые спортивные мероприятия).

Также 11 ноября Кабинет Министров Украины ввел "карантин выходного дня" в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны были быть закрыты, заведения общественного питания могли работать только навынос.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "карантин выходного дня" продлевать не будут, по всей Украине будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Теги: Верховная Рада, эпидемия, бизнес, правительство, карантин, политика, Владимир Зеленский, законопроект, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Ярослав Железняк
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