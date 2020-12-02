В Украине бессмысленно убивали бизнесы весной и летом, "карантином выходного дня". Дайте заработать в праздничный период

"Карантин выходного дня" был введен до конца ноября, он уже закончился. В эти выходные будут работать рестораны, ТРЦ, кинотеатры, салоны красоты и весь ретейл.

Об этом мало кто знает. Нам всем до следующего локдауна осталось работать три уик-энда. Поэтому нам очень важно, чтобы как можно больше людей узнало, что в эти выходные мы все будем работать.

Обращаюсь ко всем, кто хотел нас поддержать. Приходите (обязательно в масках) в кино, рестораны, ТРЦ, магазины в эти выходные и расскажите об этом друзьям, знакомым, сотрудникам.

Всех рестораторов, собственников, менеджеров бизнесов, которые были закрыты в выходные, прошу максимально проинформировать ваших клиентов о том, что вы работаете в эти выходные. Сделайте рассылки, публикации, обзвоните клиентов. Попросите всех своих сотрудников сделать публикации с личных страничек. Мы в "Планете кино" это сделаем на этой неделе. Мы расскажем своим клиентам, они это обсудят где-то у себя на работе, с друзьями, и так эта информация пойдет дальше. Чтобы был больший эффект распространения, сделайте это все сегодня-завтра.

Всех журналистов тоже прошу поддержать, расскажите, пожалуйста, своим читателям, что в эти выходные уже можно выходить в свет.

Явно найдутся те, кто скажет, что это все приведет к еще большему количеству заболеваний. Я не буду с этим спорить. Но я уверен, что рисков гораздо-гораздо больше в общественном транспорте, школах, вузах. Есть исследования, которые доказывают, что в кинотеатрах риск заразиться очень низкий. Также это личный выбор и риски каждого человека. Никто не заставляет никого идти в рестораны и кинотеатры, но, если человек хочет куда-то выбраться и осознанно готов взять на себя этот риск, не ограничивайте его в этом. А мы будем следить за тем, чтобы соблюдались меры безопасности (маски, расстояние, проветривание, уборки и так далее).

Также хотелось бы высказаться о планируемом локдауне. Я считаю, что общественный транспорт, школы, вузы – это основные источники распространения вируса. В первые две недели января это все будет закрыто и общественным транспортом будут пользоваться намного меньше, потому что многие будут в отпусках. Это и так будет естественный "локдаун". Дайте возможность бизнесам заработать денег. Для магазинов, ТРЦ, салонов и ресторанов, кинотеатров последняя неделя декабря и первые две недели января – это самый пик сезона. Вы бессмысленно убивали бизнесы весной и летом, "карантином выходного дня", дайте заработать в праздничный период.

Источник: Dmytro Derkach / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора