ГОРДОН
 
 
Дмитрий Деркач
Дмитрий Деркач

Бизнесмен, совладелец сети кинотеатров "Планета кино".


все материалы автора

В Украине бессмысленно убивали бизнесы весной и летом, "карантином выходного дня". Дайте заработать в праздничный период

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

"Карантин выходного дня" был введен до конца ноября, он уже закончился. В эти выходные будут работать рестораны, ТРЦ, кинотеатры, салоны красоты и весь ретейл.

Об этом мало кто знает. Нам всем до следующего локдауна осталось работать три уик-энда. Поэтому нам очень важно, чтобы как можно больше людей узнало, что в эти выходные мы все будем работать.

Обращаюсь ко всем, кто хотел нас поддержать. Приходите (обязательно в масках) в кино, рестораны, ТРЦ, магазины в эти выходные и расскажите об этом друзьям, знакомым, сотрудникам.

Всех рестораторов, собственников, менеджеров бизнесов, которые были закрыты в выходные, прошу максимально проинформировать ваших клиентов о том, что вы работаете в эти выходные. Сделайте рассылки, публикации, обзвоните клиентов. Попросите всех своих сотрудников сделать публикации с личных страничек. Мы в "Планете кино" это сделаем на этой неделе. Мы расскажем своим клиентам, они это обсудят где-то у себя на работе, с друзьями, и так эта информация пойдет дальше. Чтобы был больший эффект распространения, сделайте это все сегодня-завтра.

Всех журналистов тоже прошу поддержать, расскажите, пожалуйста, своим читателям, что в эти выходные уже можно выходить в свет.

Явно найдутся те, кто скажет, что это все приведет к еще большему количеству заболеваний. Я не буду с этим спорить. Но я уверен, что рисков гораздо-гораздо больше в общественном транспорте, школах, вузах. Есть исследования, которые доказывают, что в кинотеатрах риск заразиться очень низкий. Также это личный выбор и риски каждого человека. Никто не заставляет никого идти в рестораны и кинотеатры, но, если человек хочет куда-то выбраться и осознанно готов взять на себя этот риск, не ограничивайте его в этом. А мы будем следить за тем, чтобы соблюдались меры безопасности (маски, расстояние, проветривание, уборки и так далее).

Также хотелось бы высказаться о планируемом локдауне. Я считаю, что общественный транспорт, школы, вузы – это основные источники распространения вируса. В первые две недели января это все будет закрыто и общественным транспортом будут пользоваться намного меньше, потому что многие будут в отпусках. Это и так будет естественный "локдаун". Дайте возможность бизнесам заработать денег. Для магазинов, ТРЦ, салонов и ресторанов, кинотеатров последняя неделя декабря и первые две недели января – это самый пик сезона. Вы бессмысленно убивали бизнесы весной и летом, "карантином выходного дня", дайте заработать в праздничный период.

Источник: Dmytro Derkach / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, карантин, вирус, кинотеатр, ресторан, общественный транспорт, выходной, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски, Дмитрий Деркач
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов
  Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов G
Дмитрий ГОРДОН
"Я все еще здесь, как и сильная Украина". Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ
"Я все еще здесь, как и сильная Украина". Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ G
Елена КРАВЧЕНКО
"Дочка реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное
"Дочка – реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских назвала самый любимый новогодний фильм
Каменских назвала самый любимый новогодний фильм
Голый Костюшкин устроил танцы в мужской компании. Видео
Голый Костюшкин устроил танцы в мужской компании. Видео
Клопотенко рассказал, что мешает его личной жизни
Клопотенко рассказал, что мешает его личной жизни
Победитель "Танцев со звездами" Леонов рассказал о своей жене
Победитель "Танцев со звездами" Леонов рассказал о своей жене
Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"
Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"
Продюсер "Бумбокса" рассказал, как группа зарабатывает во время карантина
Продюсер "Бумбокса" рассказал, как группа зарабатывает во время карантина
"Звучит восхительно". Гарнер показала, как быстро приготовить пудинг из сладкого картофеля
"Звучит восхительно". Гарнер показала, как быстро приготовить пудинг из сладкого картофеля
83-летняя Кадочникова рассказала, почему отказывается играть "возрастных теток"
83-летняя Кадочникова рассказала, почему отказывается играть "возрастных теток"
"Кабанчиком был". Лидер "БеZ Обмежень" Танчинец удивил поклонников, показав фото до и после похудения
"Кабанчиком был". Лидер "БеZ Обмежень" Танчинец удивил поклонников, показав фото до и после похудения
50-летняя Мэрайя Кэри снялась для Elle
50-летняя Мэрайя Кэри снялась для Elle
Организаторы премии "Оскар" рассказали, как пройдет церемония в 2021 году
Организаторы премии "Оскар" рассказали, как пройдет церемония в 2021 году
Победительница "Танцев со звездами" рассказала, чем планирует заняться после завершения проекта
Победительница "Танцев со звездами" рассказала, чем планирует заняться после завершения проекта
"Похожа на Пугачеву в юности". Maruv предстала в новом образе
"Похожа на Пугачеву в юности". Maruv предстала в новом образе
Jerry Heil стала певицей года по версии украинского Cosmopolitan
Jerry Heil стала певицей года по версии украинского Cosmopolitan
"Можно и подавиться". Фреймут назвала пожелание "Приятного аппетита!" отголосками СССР
"Можно и подавиться". Фреймут назвала пожелание "Приятного аппетита!" отголосками СССР
Исполнитель роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" умер от COVID-19
Исполнитель роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" умер от COVID-19
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS