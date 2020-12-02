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В "Феофании" утверждают, что могут бесплатно лечить каждого украинца

Любой гражданин Украины может бесплатно лечиться в клинической больнице "Феофания" при наличии показаний к госпитализации и бюджетного назначения. Можно лечиться и за плату, один день лечения больного COVID-19 обойдется в 7800 гривен, рассказали в больнице.

В "Феофании" от COVID-19 лечились Зеленский и Ермак
В "Феофании" от COVID-19 лечились Зеленский и Ермак
Фото: Феофанія клінічна лікарня / Facebook

Клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами может принимать больных COVID-19 пациентов на госпитализацию как бесплатно, так и за деньги. Об этом сообщили в медучреждении в ответ на запрос hromadske 2 декабря.

Бесплатно в "Феофании" могут лечиться все граждане Украины при наличии показаний к госпитализации, но только в случае наличия бюджетных назначений. Перед этим их осмотрят специалисты "Феофании", сказали в учреждении.

Лечиться в "Феофании" возможно и за плату, если есть показания к госпитализации. Один койко-день для лечения пациента с COVID-19 обойдется в 7800 гривен. Для оказания стационарной помощи таким больным перепрофилировали корпус №3, где уже развернули 42 койки, рассказали в больнице.

"Есть также возможность увеличить их количество до 92–95, но для этого нужно решить проблему с поставкой кислорода и привлечь дополнительный персонал", – сообщили в "Феофании".

По состоянию на 1 декабря "Феофания" пролечила 162 пациента с коронавирусом с тяжелым и крайне тяжелым течением.

Недавно в "Феофании" от коронавирусной инфекции лечились президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По информации советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, у Зеленского в "Феофании" есть оборудованный специальный кабинет, в котором он может проводить совещания.

На президента тратили в среднем 7,8 тыс. гривен в день, столько же, сколько и на каждого пациента, который попадает в больницу с COVID-19, сообщил главный врач медучреждения Игорь Семенов.

"Да, не каждый день делают компьютерную томографию и тест, препараты могут изменять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, что и другие", – прокомментировал главврач.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что государство передает больницам до 45 тыс. грн на лечение каждого пациента с коронавирусной инфекцией. Директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Татьяна Бойко рассказывала, что в перечень бесплатных услуг по лечению COVID-19 в стационаре входит:

  • тестирование на COVID-19;
  • медпомощь, лабораторные и инструментальные исследования (в том числе КТ, рентген);
  • кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к аппарату ИВЛ или ЭКМО (насыщения крови кислородом) при необходимости;
  • медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости;
  • консультации врачей других специальностей;
  • питание и пребывание в стационаре.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в госбюджете на 2021 год хватит денег на лечение пациентов с COVID-19.

Нацслужба здоровья Украины 30 ноября заявляла, что в проекте госбюджета на программу медгарантий предусмотрено 123 млрд грн, из них для пациентов с COVID-19 – 14,5 млрд грн.

"Учитывая динамику заболеваемости и рост нагрузки на систему, уже во втором квартале нам придется в 10 раз уменьшить расходы на лечение пациентов с COVID-19. И отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами", – говорили в ведомстве.

Больница "Феофания" подчинена Государственному управлению делами. В медучреждении в основном лечатся государственные служащие и дипломаты.

Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 5 ноября сообщил, что Зеленский принял решение передать клиническую больницу "Феофания" под госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Нардеп отметил, что "Феофания" может принять 600–700 пациентов.

По состоянию на 2 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 758 264 человек, скончалось 12 717 пациентов, выздоровело 369 054 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: госбюджет, больница, Феофания, деньги, госпиталь, Владимир Зеленский, государственные служащие, дипломаты, инфекция, Максим Степанов, Денис Шмыгаль, Андрей Ермак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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